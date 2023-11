Flamengo x Sesi Bauru: onde assistir o vôlei feminino hoje - 27/11

O Flamengo recebe o Sesi Bauru nesta segunda-feira, 27 de novembro, no Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília), pela quarta rodada da Superliga de vôlei feminino na fase classificatória. Quem vencer garante vaga no G4 da tabela de classificação.

Acompanhe os jogos na tabela da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Transmissão do jogo do Flamengo x Sesi Bauru de vôlei feminino hoje

A partida entre Flamengo e Sesi Bauru na Superliga de vôlei feminino tem transmissão no Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, a partir das 21h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhum canal de televisão aberta vai exibir o jogo nesta segunda-feira.

Os direitos de transmissão da Superliga de vôlei são divididos entre a Globo e o Canal Vôlei Brasil, parceria da NSports com a CBV, a Confederação Brasileira de Voleibol. A programação determina qual plataforma irá exibir cada um dos jogos.

A Superliga é disputada por 12 equipes em duas fases: a classificatória, com 22 rodadas, e a eliminatória, responsável por definir o campeão. O confronto de hoje é válido pela etapa classificatória, portanto nem Flamengo e Sesi Bauru correm o risco de eliminação em caso de derrota.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ginásio Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Entenda porque a Fabiana saiu do Osasco de vôlei feminino

Como estão as equipes na Superliga?

O Flamengo venceu o Pinheiros em São Paulo, na última terça-feira (21), por 3 sets a 0. As jogadoras cariocas subiram para a 6ª posição da tabela com duas vitórias e uma derrota, com seis pontos, apenas três a menos do que o Osasco, quarto e último colocado do G4 da classificação.

O técnico Bernardinho, do Flamengo, deve colocar em quadra Brie, Sabrina, Michelle, Valquíria, Juciely e a líbero Lais, além de Helena, Kimberly, Rosely e Ariele.

O Sesi Bauru venceu o Fluminense por 3 a 1 em Bauru, também na terça-feira (21). O elenco paulista alcançou a 3ª colocação da tabela, com 10 pontos, somados em três triunfos e uma derrota na Superliga. A vitória dá a possibilidade do grupo assumir a vice-liderança.

O técnico Marcos Miranda vai utilizar Dani Lins, Edinara, Gabi Cândido, Maiara Basso, Mayhara e a líbero Léia.

Próximos jogos do Flamengo na Superliga

Após o jogo contra o Sesi Bauru, o Flamengo só tem quatro partidas até o fim do ano na Superliga.

Com Bernardinho no comando, o Flamengo é favorito ao título da Superliga. Maior campeão com 13 troféus, o clube carioca não vence há seis anos, quando derrotou o Osasco na final antes da parceria com o Flamengo, ainda sob o nome de Rio de Janeiro.

Fluminense x Flamengo (5ª rodada)

Data: sexta-feira, 01/12

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2

Flamengo x Maringá (1ª rodada)

Data: segunda-feira, 04/12

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

São Caetano x Flamengo (6ª rodada)

Data: quinta-feira, 07/12

Horário: 18h30 (de Brasília)

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

Osasco x Flamengo (7ª rodada)

Data: sexta-feira, 22/12

Horário: 21h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2

Leia também:

Após o Pan, saiba quando é o próximo jogo do Brasil vôlei feminino