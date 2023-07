Hoje tem jogo do Brasil vôlei feminino: horário Brasil x China nas quartas

O Brasil tem jogo contra a China nesta quinta-feira, 13 de julho, válido pelas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino. Em Arlington, nos Estados Unidos, o desafio começa às 12h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Se o Brasil perder está eliminado da competição. Mas se ganhar, vai enfrentar a Polônia na semifinal.

Confira a lista da convocação do Brasil vôlei feminino na fase final da Liga das Nações.

Que horas é o jogo do Brasil de vôlei feminino hoje?

Brasil e China se enfrentam às 12h30 (meio dia e meia), horário de Brasília, nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino com transmissão no Sportv 2.

O torcedor pode assistir a partida em qualquer lugar do Brasil através da operadora de TV por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais' pode assistir a retransmissão do Sportv na plataforma. Assinantes do VBTV também podem assistir a partida online.

O jogo entre Brasil e China no vôlei feminino acontece em Arlington, no Texas, Estados Unidos.

Quinta-feira, 13/07 - BRASIL X CHINA às 12h30

Arlington, nos Estados Unidos

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Saiba qual é a premiação do vôlei feminino na Liga das Nações 2023.

Quando é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

Se o Brasil vencer a China hoje vai enfrentar a Polônia na semifinal da Liga das Nações no próximo sábado, 15 de julho, em Arlington. Mas se perder, aí faz as malas e volta mais cedo para a casa.

A equipe brasileira terminou em quarto lugar na classificação geral com oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos. A China, adversária do Brasil nas quartas de final, obteve a mesma pontuação mas ficou em quinto por diferença mínima entre os dois.

As duas seleções fizeram uma campanha regular na Liga das Nações. As chinesas são imbatíveis em bolas rápidas e são muito boas no bloqueio, enquanto as brasileiras precisam consertar os erros na defesa.

Na quarta-feira, a Polônia venceu a Alemanha por 3 sets a 1 e conquistou o passaporte para a semifinal.

Quarta-feira, 12 de julho:

Polônia 3 x 1 Alemanha

EUA 3 x 1 Japão

Quinta-feira, 13 de julho:

Brasil x China - 12h30

Turquia x Itália - 16h

O que é a Liga das Nações?

A Liga das Nações é um torneio de vôlei masculino e feminino, idealizado em 2018 pela FIVB (Federação Internacional de Voleibol), que reúne todos os anos as principais seleções. Ela substitui a Liga Mundial e o Grand Prix, unificando todas as competições em uma.

O torneio é dividido em duas fases: a primeira e a segunda. Dezesseis seleções jogam a primeira fase por três semanas em diferentes países. Cada elenco entra em quadra 12 vezes, com quatro jogos por rodada. Cada vitória é importante para somar pontos na classificação geral.

As oito melhores campanhas da tabela - incluindo o país anfitrião da próxima fase - se garantem para a etapa final, também chamada de segunda fase. Daí, são disputadas as quartas de final, semifinal, terceiro lugar e a final.

O cruzamento olímpico define as quartas de final, onde o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo joga contra o sétimo e daí por diante. Aí começa a semifinal e a final.

