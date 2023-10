Horário de Guarulhos x Suzano na final do Paulista vôlei masculino hoje - 17/10

Vai começar a decisão! Quem será o grande campeão paulista de vôlei masculino na temporada? Dono da melhor campanha, o Guarulhos abre a primeira partida da final em casa, no Ginásio da Ponte Grande, nesta terça-feira, 17 de outubro, contra o Suzano às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo.

Onde assistir Guarulhos x Suzano na final de vôlei masculino hoje?

O canal Sportv 2 transmite com exclusividade a final do Paulista entre Guarulhos e Suzano de vôlei masculino nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, em todo o país. Quem é assinante Globoplay pode ver a retransmissão em tempo real do canal pelo aplicativo do telefone.

Acesse www.globoplay.globo.com pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu dispositivo móvel com acesso à internet, procure a programação de canais ao vivo e sintonize o Sportv 2 para assistir a final do vôlei masculino. Lembre-se que tem que ser assinante da plataforma.

O Guarulhos chega até a final com cinco vitórias e uma derrota, com a melhor campanha da primeira fase, além de vencer o Farma Conde São José na semifinal. Já o Suzano obteve quatro triunfos e duas derrotas, com vitória em cima do Sano André nas quartas e o Sesi na semifinal.

Qual é o elenco de Guarulhos e Suzano de vôlei masculino na temporada?

Sob o comando do treinador Nery Pereira, o Guarulhos tem em seu elenco os opostos Leonardo Lukas e Franco; o líbero Filipe Stolberg; os levantadores Sandro e Everaldo; os ponteiros Wilian Gabriel, Pato, Lucaian e Matheus Celestino; e os centrais Babu, Gabriel Bertolini, Matheus Alejandro.

Já o Suzano, com Fabiano Ribeiro, tem os ponteiros Yago Dutra, Hiago, Daniel Muniz e Baesso; os centrais David, Judson, Pedrosa, Riad e Lucas Fonseca; os levantadores Rodrihuinho e Bieler; os líberos Taichi e Gian; e os opostos Jonadabe e Guilherme Sabino.

Saiba quando vai começar a Superliga de vôlei masculino 2023/24

Como foi a jornada de Guarulhos e Suzano no Paulista?

Pela primeira vez na história do Campeonato Paulista, as equipes de Guarulhos e Suzano se enfrentam na final do estadual de vôlei masculino. O Suzano, maior campeão, busca o 11º título enquanto o Guarulhos quer a primeira medalha de ouro para chamar de sua.

O Guarulhos fechou em primeiro lugar a primeira fase com 15 pontos, enquanto o Suzano ficou em segundo lugar com 11 pontos. Durante a terceira rodada da fase classificatória, o Suzano venceu o Guarulhos por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 31/29 e 29/27.

CAMPANHA DO GUARULHOS:

21 de agosto na fase classificatória - Guarulhos 3 x 0 Farma Conde São José

02 de setembro na fase classificatória - Suzano 3 x 0 Guarulhos

08 de setembro na fase classificatória - Sesi SP 0 x 3 Guarulhos

15 de setembro na fase classificatória - Vôlei Renata 1 x 3 Guarulhos

23 de setembro na fase classificatória - Guarulhos 3 x 0 Santo André

29 de setembro na fase classificatória - Guarulhos 3 x 0 Atibaia

09 de outubro na semifinal - Guarulhos 3 x 1 Farma Conde São José

11 de outubro na semifinal - Farma Conde São José 0 x 3 Guarulhos

CAMPANHA DO SUZANO:

19 de agosto na fase classificatória - Suzano 3 x 0 Atibaia

25 de agosto na fase classificatória - Farma Conde 2 x 3 Suzano

02 de setembro na fase classificatória - Suzano 3 x 0 Guarulhos

16 de setembro na fase classificatória - Sesi SP 3 x 0 Suzano

23 de setembro na fase classificatória - Suzano 0 x 3 Vôlei Renata

29 de setembro na fase classificatória - Santo André 0 x 3 Suzano

03 de outubro nas quartas de final - Santo André 0 x 3 Suzano

05 de outubro nas quartas de final - Suzano 3 x 0 Santo André

09 de outubro nas quartas de final - Sesi SP 1 x 3 Suzano

11 de outubro nas quartas de final - Suzano 2 x 3 Sesi SP

15 de outubro nas quartas de final - Suzano 3 x 0 Sesi SP

Tabela da final do Paulista de vôlei masculino

A final do Paulista é realizada em série de três jogos, onde o time que vencer dois confrontos celebra a conquista e levanta a taça dourada. Caso o Suzano vença o primeiro jogo e o Guarulhos o segundo, o terceiro embate acontece para desempatar a final.

Diferente do feminino, o Paulista masculino não tem o Golden Set, critério de desempate utilizado após o resultado entre as duas partidas da final. O terceiro jogo só será disputado se for preciso sob as mesmas regras, onde o clube que fechar três sets primeiro, com 25 pontos, é o campeão do estadual.

De acordo com o calendário da Federação Paulista de Voleibol, veja a programação dos jogos da final do Campeonato Paulista de vôlei masculino.

PRIMEIRO JOGO DA FINAL:

Guarulhos x Suzano

Data: terça-feira, 17/10 às 21h30

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

SEGUNDO JOGO DA FINAL:

Suzano x Guarulhos

Data: sexta-feira, 20/10 às 18h30

Local: Arena Suzano, em Suzano

Onde assistir: Sportv 2

TERCEIRO JOGO DA FINAL:

Guarulhos x Suzano

Data: segunda-feira, 23/10 às 21h

Local: Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos

Onde assistir: Sportv 2

