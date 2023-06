Brasil enfrenta a Alemanha no vôlei feminino hoje. Foto: Reprodução Youtube Volleyball World

Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje ao vivo: Brasil x Alemanha - 17/06

O compromisso da Seleção Brasileira de vôlei feminino neste sábado, 17/06, é contra a Alemanha pela segunda semana da Liga das Nações. O Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será o palco do jogo do Brasil vôlei feminino hoje às 14h, horário de Brasília.

Na última quinta-feira, o Brasil comandado por José Roberto Guimarães bateu a Sérvia por 3 sets a 2.

Que horas é o jogo do Brasil vôlei feminino hoje ao vivo?

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil vôlei feminino contra Alemanha no SporTV 2 neste sábado. O canal só está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Quem é cliente GloboPlay e tem o pacote "canais ao vivo" pode acompanhar a retransmissão na plataforma.

Horário: 14h, duas da tarde

Onde assistir jogo do Brasil vôlei feminino hoje: SporTV 2 e GloboPlay

Qual é a classificação do Brasil na Liga das Nações?

Após a vitória contra a Sérvia na última quinta-feira, a Seleção Brasileira subiu para a quinta posição na classificação geral da Liga das Nações.

Com 15 pontos, as brasileiras acumulam cinco vitórias e apenas uma derrota, para a China na rodada de estreia. A equipe feminina do Brasil busca a glória neste sábado para se manter na zona de classificação.

Apenas os sete primeiros da classificação avançam para as quartas de final da Liga das Nações. O Estados Unidos, por ser anfitrião, já está garantido no mata-mata.

1 China - 17 pontos

2 Polônia - 17 pontos

3 Estados Unidos - 15 pontos

4 Turquia - 16 pontos

5 Brasil - 15 pontos

6 Japão - 13 pontos

7 Alemanha - 11 pontos

8 Canadá - 9 pontos

9 Itália - 8 pontos

10 Tailândia - 7 pontos

11 República Dominicana - 5 pontos

12 Sérvia - 5 pontos

13 Bulgária - 5 pontos

14 Holanda - 4 pontos

15 Croácia - 0 pontos

16 Coreia do Sul - 0 pontos

Qual é o time do Brasil na Liga das Nações?

O treinador José Roberto Guimarães escolheu catorze jogadoras para a etapa de Brasília, segunda semana, na fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei feminino.

A ponteira Ana Cristina ficou fora da etapa porque sofreu uma lesão no menisco do joelho direito ao executar um passe no treinamento. Outra jogadora que também está fora é Gabi, ponteira, preservada pelo treinador.

Thaisa é o destaque do Brasil nesta segunda semana de confrontos.

Jogadoras do Brasil na segunda semana: Macris, Roberta, Kisy, Lorenne, Rosamaria, Carol, Diana, Lorena, Thaisa, Julia Bergmann, Maiara Basso, Pri Daroit, Natinha e Nyeme.



