Horário do jogo do Brasil vôlei feminino hoje: Brasil x Canadá – 29/06

Após a vitória contra a Itália, a Seleção Brasileira enfrenta o Canadá na Liga das Nações. O jogo do Brasil vôlei feminino será manhã de quinta-feira, 29, e começa às 07 horas, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo para todo o país.

Aproveite e confira a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações vôlei completa.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino

A partida entre Canadá e Brasil será transmitida no SporTV 2 nesta quinta-feira ao vivo, a partir das 7 horas. Nenhuma emissora da televisão aberta exibe o duelo.

O confronto é válido pela terceira e última rodada da fase classificatória da Liga das Nações. O time brasileiro precisa vencer as canadenses para ocuparem a parte de cima da tabela e, assim, garantirem o passaporte para a próxima etapa.

O canal SporTV está disponível somente em operadoras por assinatura. Quem tem 'GloboPlay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão com imagens na plataforma ao vivo.

Horário: 7h

Local: Bangkok, na Tailândia

Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: SporTV 2

Qual é a classificação do Brasil?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino ocupa a terceira posição da classificação geral da Liga das Nações com sete vitórias e 20 pontos. Confira a classificação completa de vôlei feminino na Liga das Nações aqui.

Em três semanas, o time venceu a Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Itália, mas perdeu para a China e os Estados Unidos. O objetivo do Brasil é terminar a terceira semana entre os sete primeiros da tabela.

O único time que tem vaga assegurada é os Estados Unidos, país anfitrião do mata-mata. No entanto, caso as americanas terminem a primeira fase entre as sete primeiras, uma nova vaga será habilitada ao oitavo lugar.

As quartas de final começam em 12 de julho e vão até o dia 13 do mesmo mês. A semifinal acontece em 15 e a final e a disputa pelo terceiro lugar em 16 de julho.

Como funciona a Liga das Nações

Agora, o Brasil disputa a fase classificatória da Liga das Nações. O elenco do vôlei feminino já passou pela primeira e segunda semana e agora é a vez de jogar a terceira e última semana. São seis dias de competição, onde todas as 16 seleções jogam quatro vezes entre si entre a Tailândia e Coreia do Sul.

Cada vitória garante dois pontos para a seleção na classificação geral. A última rodada da terceira semana acontecerá no domingo, 02 de julho. Ao fim, os sete primeiros da tabela e mais os Estados Unidos (com vaga garantida por ser o país anfitrião do mata-mata) avançam para as quartas de final.

As quartas de final são disputadas em 12 e 13 de julho, a semifinal em 15 e a final, independentemente de quem vai disputar, vai ser no domingo, 16 de julho.

