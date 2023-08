Horário do jogo do Pinheiros x Osasco vôlei feminino hoje - 31/08

Horário do jogo do Pinheiros x Osasco vôlei feminino hoje – 31/08

O Pinheiros recebe o Osasco nesta quinta-feira, 31 de agosto, em clássico da quarta rodada do Campeonato Paulista de vôlei feminino na fase classificatória. O Ginásio Henrique Villaboim, recebe a partida a partir das 18h30 (de Brasília), por isso saiba onde assistir ao vivo.

Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

Transmissão jogo do Pinheiros x Osasco vôlei feminino

A partida entre Pinheiros x Osasco de vôlei feminino será transmitida no Sportv 2, na TV paga, a partir das 18h30 (Horário de Brasília), para todos os estados do país. Quem é assinante do pacote 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir o vôlei na plataforma.

O mando de campo no clássico contra o Osasco pertence ao Pinheiros, no Ginásio Henrique Villaboim, com capacidade para receber até 850 pessoas. Não há ingressos à venda porque a entrada é gratuita até a lotação máxima na arena.

Horário: 18h30

Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

Quem é o técnico do Pinheiros?

O Pinheiros anunciou em 28 de julho a contratação de Durval Nunes, conhecido no meio do esporte como Duda Nunes, para assumir o comando do elenco de vôlei feminino na temporada. O treinador trabalhou como assistente técnico do Gerdau Minas onde participou da conquista de um título da Superliga, dois do Sul-Americana, uma Copa do Brasil e o vice do Mundial de Clubes.

Duda estreou em 7 de agosto, pelo Campeonato Paulista de vôlei feminino, contra o Sorocaba, no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo. Na temporada passada, o grupo acabou superado pelo Osasco na semifinal, enquanto na Superliga o time fez 33 pontos em 12 vitórias na primeira fase.

Duda Nunes comandou o Pinheiros em três partidas no Paulista, com três vitorias e nenhum set perdido.

Elenco do Osasco na temporada

O elenco feminino do Osasco traz 15 atletas para a temporada 2023/24, incluindo Camila Brait, líbero medalha de prata com a camisa da Seleção Brasileira em Tóquio em 2021, além de Tifanny, a primeira atleta trans a jogar uma partida oficial da Superliga de vôlei.

Na temporada passada, o Osasco terminou em terceiro lugar no Paulista.

Líberos do Osasco no vôlei: Camila Brait e Silvana Papini

Centrais do Osasco no vôlei: Fabiana, Brionne Butler, Callie Schwarzenbach e Geovana Vitória

Levantadoras do Osasco no vôlei: Giovana e Kenya

Ponteiras do Osasco no vôlei: Glayce, Maira, Mayara, Tifanny, Amanda e Duda

Oposta do Osasco no vôlei: Lorenne

