Horário do jogo Sada Cruzeiro x Minas no Mineiro de vôlei masculino – 14/10

Antes da fase classificatória no Campeonato Mineiro de vôlei masculino terminar, o Sada Cruzeiro tem um último desafio a cumprir: o clássico contra o Itambé Minas neste sábado, 14 de outubro. Os dois clubes se enfrentam no Ginásio do Riacho, em Contagem, às 18h (de Brasília), no último jogo antes das finais.

Confira a tabela atualizada de jogos do Sada Cruzeiro vôlei masculino até a final

Jogo do Sada Cruzeiro contra o Minas de vôlei masculino hoje

O clássico mineiro entre Sada Cruzeiro e Minas de vôlei masculino será transmitido de graça no canal do Sada Cruzeiro no Youtube, às 18h, horário de Brasília. Ninguém além dos próprios clubes pode exibir os jogos do Campeonato Mineiro porque nenhuma emissora possui os direitos de transmissão.

Classificado, o Sada Cruzeiro faz o seu último jogo antes da semifinal enquanto o Minas tem o seu espaço praticamente encaminhado. O elenco cruzeirense é o líder do torneio com 25 pontos e 100% de aproveitamento ao vencer os nove dos dez jogos.

Para o jogo de hoje, o Cruzeiro celebra a volta dos centrais Lucão e Otávio, ambos com a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, além de López, com a equipe cubana no mesmo evento. O grupo cruzeirense ainda tem os líberos Alê e Lukinhas; os ponteiros Carlos, Gabriel Vaccari e Rodriguinho; o central Cledenílson; os levantadores Rodrigo Ribeiro e Nico Uriarte; e os opostos Wallace e Oppenkoski.

Do outro lado, o Minas também não fica atrás. O elenco de Belo Horizonte tem o líbero Maique; os ponteiros Marcus, Lucas Loh, Arthur Bento e Bryan Lucas; os centrais Austin Wilmot, Kelvi, Renan Michelucci e Isac; os opostos Sánchez, Paulo e Samuel; e os levantadores Murilo Radke e Gustavo Orlando.

Quando é a final do Campeonato Mineiro de vôlei?

Diferentemente das outras edições, a Federação Mineira de Voleibol determinou o mando de campo para a semifinal e a final nos dias 20 e 21 de outubro respectivamente. Este ano, a Arena Hall, no bairro Savassi, em Belo Horizonte, será o palco das decisões do Mineiro de vôlei masculino.

As semifinais acontecem na sexta, 20, às 18h30 e 20h30. Já no sábado o terceiro lugar vai ser às 17h, e a final às 19h, ambos pelo horários de Brasília. A transmissão ainda não foi definida.

Os quatro melhores da classificação vão disputar a semifinal através do chaveamento olímpico: o 1º enfrenta o 4º, e o 2º joga contra o 3º lugar da tabela. A fase decisiva acontece em partida única, portanto quem vence segue para a final e quem perde terá a chance de lutar pela medalha de bronze.

A Arena Hall, em Belo Horizonte, tem capacidade para 5 mil torcedores, além de arquibancadas, cadeiras e até camarotes com espaço para a torcida. Além de eventos esportivos, o local também recebe shows de grandes artistas, feiras culturais e exposições

