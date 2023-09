Horário jogo do Osasco vôlei feminino no Paulista ao vivo - 08/09

Horário jogo do Osasco vôlei feminino no Paulista ao vivo – 08/09

Valendo a liderança do Campeonato Paulista de vôlei feminino, o Osasco recebe o Sesi Vôlei Bauru na próxima sexta-feira, 8 de setembro, pela sexta rodada no Ginásio Prof. José Liberatti. A transmissão começa às 20h (de Brasília), portanto saiba onde assistir Osasco x Sesi Vôlei Bauru e como está a classificação.

Onde assistir Osasco x Sesi Vôlei Bauru vôlei feminino

O Sportv 2 transmitirá a partida entre Osasco e Sesi Vôlei Bauru vôlei feminino às 20h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora aberta vai exibir o clássico nesta sexta-feira, o Sportv está disponível só em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Quem é assinante Globoplay pode ver a retransmissão do vôlei na plataforma onde e como quiser. Acesse www.globoplay.globo.com ou o aplicativo no celular, Android ou iOS, digite o login e a senha e procure o canal na programação para assistir.

Atual campeão paulista, o Sesi é o líder da classificação com 12 pontos enquanto o Osasco segue na segunda posição com nove, somados em três vitórias.

Horário: 20h

Local: Ginásio Prof. Jose Liberatti

Onde assistir: Sportv 2 e Globoplay

Quantas equipes se classificam para a semifinal?

Os quatro primeiros da classificação no Campeonato Paulista de vôlei feminino avançam para a semifinal. Seguindo o chaveamento olímpico, o primeiro joga contra o quarto, e o segundo enfrenta o terceiro lugar em dois jogos, com Golden Set como o critério de desempate.

Sete equipes do estado de São Paulo disputam o estadual de vôlei feminino: Pinheiros, Osasco, Sesi Vôlei Bauru, Barueri, Campinas, Sorocaba e São Caetano. São sete rodadas, onde os elencos se enfrentam em turno único, isto é, apenas uma vez na primeira fase. Com os pontos entregues após a vitória, o elenco melhora a sua posição para lutar pela vaga na próxima fase.

Em caso de empate, o tie-break, ou quinto set, é realizado onde o time que conseguir 15 pontos primeiros é declarado o vencedor da partida.

Dá para comprar ingresso para a partida do Osasco?

Todos os ingressos para a partida entre Osasco e Sesi Vôlei Bauru estão esgotados. Quando joga em casa, no Ginásio Prof. Jose Liberatti, o clube disponibiliza de graça os ingressos para o torcedor. Quem é Sócio Torcedor do Osasco tem a vantagem de reservar o ticket antes do público em geral.

Em dias de jogo, o Osasco publica os ingressos no site Sympla, na página do evento indicado, e aí basta reservar o ticket com nome completo, telefone, RG e documentos. Basta apresentar o ingresso no ginásio com documento com foto e aí assistir a partida de vôlei.

Quem tem ingresso para a arquibancada do Osasco entra pelo portão 2, e para os visitantes a entrada é no portão 4 do Ginásio de Esportes Professor Jose Liberatti, localizado na Praça Lucas Pavão, S/N. Presidente Altino, na cidade de Osasco.

É proibido entrar com alimentos e bebidas no ginásio. Crianças acima de 3 anos o ticket é obrigatório.

Leia também: Quem são as convocadas do Brasil no Pré-Olímpico