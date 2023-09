Horário Sesi Vôlei Bauru x São Caetano vôlei feminino hoje e ao vivo - 01/09

Duelo é válido pela quinta rodada do Paulista de vôlei - Foto: Reprodução/Getty Images

Confronto da quinta rodada do Campeonato Paulista vai ser no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru

A quinta rodada da fase classificatória no Campeonato Paulista de vôlei feminino realiza o duelo entre Sesi Vôlei Bauru x São Caetano nesta sexta-feira, 1º de setembro, no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru. O jogo começa às 19h (de Brasília) com transmissão de graça para todo o país.

Onde vai passar Sesi Vôlei Bauru x São Caetano ao vivo

A partida entre Sesi Vôlei Bauru x São Caetano de vôlei feminino hoje, 01, será transmitida no Youtube da Jovem Pan New de Bauru, às 19h, de graça para o território nacional. Não dá para assistir o vôlei em nenhuma emissora de televisão nesta sexta-feira.

O Sesi é o terceiro da classificação com nove pontos em três vitórias nas três partidas que disputou, enquanto o São Caetano busca marcar o primeiro ponto no Paulista feminino de vôlei, com derrota em todos os quatro jogos, lanterna da tabela.

O Ginásio Paulo Skaf espera lotação máxima nesta sexta-feira, com capacidade para receber 5 mil pessoas.

Sesi Vôlei Bauru x São Caetano - 19h

Ginásio Paulo Skaf, em Bauru, em São Paulo

Onde assistir: Youtube

Classificação vôlei feminino atualizada no Campeonato Paulista de 2023

Como adquirir o ingresso para o jogo de vôlei feminino?

Como manda a tradição, o torcedor não paga nada para assistir os jogos do Campeonato Paulista de vôlei feminino, mas precisa ser rápido e estar atento para reservar o ticket no site e, aí, apresentar na entrada do ginásio para não perder nenhum lance.

O Sesi Vôlei Bauru pede para o torcedor chegar cedo para validar o ingresso. O estacionamento é gratuito no ginásio e apenas um ticket será disponibilizado para o cadastro. É de graça para reservar o seu convite do jogo entre Sesi Vôlei Bauru e São Caetano, na noite desta sexta-feira.

Passo 1: Acesse www.sesisp.org.br, procure pela sessão de 'eventos' ou, se preferir, acesse o link disponível na página do Sesi Vôlei Bauru no Instagram.

Passo 2: Clique em "Meu SESI" no canto direito da página e faça o seu login ou cadastro.

Passo 3: Assim que completar o cadastro de forma gratuita, reserve o seu ingresso para a partida. Aí, é só apresentar o ticket no momento da entrada do jogo pela tela do celular.

Quantas equipes se classificam para a segunda fase?

Entre as sete equipes que disputam a primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino, apenas quatro avançam para a etapa eliminatória. Sesi Vôlei Bauru, Pinheiros, Barueri, Osasco e Campinas são os favoritos na briga pelas seletivas vagas da competição.

A primeira fase do Paulista é classificatória, onde os sete times jogam entre si por sete rodadas em turno único, onde cada fase dá pontos por cada resultado. A última rodada está marcada para 15 de setembro.

Ao fim da sétima e última rodada, os quatro primeiros da classificação avançam para a próxima etapa. O primeiro jogará contra o quarto, enquanto o segundo lugar enfrentará o terceiro em duas partidas, onde o que vencer primeiro as duas avança para a final. Em caso de empate, o Golden Set entra em cena.

