Horário vôlei feminino do Brasil na quarta pela Liga das Nações 2023

A Seleção Brasileira de vôlei feminino enfrenta a Itália na terceira e última rodada da Liga das Nações. O elenco de José Roberto Guimarães precisa se manter na zona de classificação e assim avançar para as quartas de final. Saiba o horário do próximo jogo do Brasil vôlei feminino e como assistir ao vivo.

Confira a classificação vôlei feminino na Liga das Nações 2023 na 3ª semana aqui.

Horário do jogo do Brasil vôlei feminino na Liga das nações contra a Itália

A Seleção Brasileira de vôlei feminino entra em quadra na quarta-feira, 28 de junho, contra a Itália às 10h30, horário de Brasília, em Bangkok, na Tailândia.

Este é o primeiro jogo do Brasil na terceira e última semana da fase classificatória na Liga das Nações. O grupo feminino ainda terá outros três embates. Confira a tabela de jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei feminino.

Brasil x Itália – SporTV 2

Quarta-feira, 28/06 às 10h30 (Horário de Brasília)

Bangkok, na Tailândia

Como foi o último jogo entre Brasil e Itália no vôlei feminino?

O último encontro de Brasil e Itália foi em 13 de outubro de 2022, pela semifinal do Mundial de vôlei feminino, na temporada passada em Apeldoorn, na Holanda.

Depois de passarem pela fase classificatória, segunda fase e as quartas de final, os dois elencos entraram em quadra para disputarem a semifinal em busca da vaga na decisão. Por 3 sets a 1, as brasileiras faturaram a classificação para a final enquanto as italianas foram para a disputa do terceiro lugar.

O resultado veio meses depois após a derrota do Brasil para a Itália na final da Liga das Nações.

Confira os melhores momentos do último jogo do Brasil vôlei feminino contra a Itália.



Jogadoras convocadas para a terceira semana

O treinador José Roberto Guimarães convocou 14 atletas para a etapa da Tailândia na terceira e última semana da Liga das Nações. A novidade é a ponteira Gabi, que estreia na competição após ficar fora das outras duas etapas.

Também aparecem na lista Rosamaria, Macris, Julia Bergmann e Thaisa.

Levantadoras: Macris e Roberta

Oposta: Lorrayna e Rosamaria

Ponteiras: Gabi, Julia Bergmann, Maiara Barro e Pri Daroit

Centrais: Carol, Diana, Lorena e Thaisa

Líberos: Natinha e Nyeme

