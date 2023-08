Onde assistir a final de vôlei masculino Brasil x Argentina hoje - 30/08

O Campeonato Sul-Americano 2023 apresenta a final do vôlei masculino entre Brasil e Argentina nesta quarta-feira, 30 de agosto, na quinta e última rodada. A partida começa às 20h30 (de Brasília), no Geraldão, em Recife. Então saiba onde assistir Brasil x Argentina hoje no torneio.

Confira como está a classificação atualizada no Sul-Americano

Transmissão de Brasil x Argentina vôlei masculino hoje

O canal Sportv 2, na TV paga, transmitirá a final do Sul-Americano de vôlei masculino entre Brasil e Argentina às 20h30 (horário de Brasília). Quem é assinante Globoplay pode assistir o jogo da final ao vivo nesta quarta-feira pelo celular ou computador.

Nenhuma outra emissora da televisão aberta ou fechada vai exibir a partida porque só o Sportv é quem tem os direitos de transmissão do Campeonato Sul-Americano de vôlei. Entre em contato com o seu operador para ter o canal na programação.

É clássico Brasil e Argentina, portanto não dá para cravar quem é favorito na final. As duas seleções venceram os três confrontos que jogaram, mas o Brasil é o único que não perdeu nenhum set enquanto os hermanos tem uma derrota no jogo contra o Peru.

Por outro lado, o que é possível de se prever é que o Ginásio Geraldão, em Recife, estará lotado com torcedores. Com capacidade para 15 mil pessoas, os ingressos estão esgotados para o último dia do Sul-Americano.

Brasil x Argentina

Horário: 20h30 (de Brasília)

Onde: Recife, Pernambuco

Onde assistir: Sportv 2

Escalações de Brasil e Argentina hoje

É final, portanto o treinador Renan Dal Zotto não vai poupar titulares nesta quarta-feira, contra a Argentina, no Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino. O capitão Bruninho é presença garantida em quadra, assim como os veteranos da seleção brasileira Lucarelli, Lucão e Alan.

A dúvida fica entre os líberos Maique e Thales. O técnico Renan fez rodízio com os dois na campanha do Sul-Americano, já que ambos desempenham a sua função muito bem dentro de quadra. Outros atletas que também vão aparecer durante o jogo contra a Argentina são Fernando Cachopa, Flavio, Felipe Roque, Honorato, Otávio e Adriano.

Já o treinador Marcelo Mendez, da Argentina, deverá manter a escalação titular do jogo contra o Peru ontem, na penúltima rodada do Sul-Americano. Os atletas Matías Sánchez, Pablo Koukartsev, Manuel Armoa, Martín Ramos e Luciano Vicentin estarão à disposição no banco de reservas.

O maior pontuador do Campeonato Sul-Americano é o chileno com 32 pontos, enquanto Felipe Roque, atleta do Vôlei Renata, tem 30, o maior pontuador do brasil na competição.

A escalação do Brasil contra a Argentina hoje vai ser: Bruninho, Lucarelli, Lucão, Judson, Alan, Leal e o líbero Thales. Já a Argentina deve entrar em quadra com Jan Martínez, Bruno Lima, Joaquín Gallego, Nicolás Zerba, Luciano De Cecco e Facundo Vicentín

Como foi o último jogo entre Brasil e Argentina?

O último clássico entre Brasil e Argentina foi disputado em 08 de junho deste ano, válido pela segunda rodada da primeira semana na Liga das Nações de 2023 em Ottawa, no Canadá. O torneio é realizado todos os anos em diferentes países pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol.

O primeiro set contou com a vitória dos hermanos por 25/19, enquanto o Brasil empatou no segundo por 25/19. Os argentinos ganharam o terceiro por 25/23, e os brasileiros o quarto em 25/23.

No tie-break, o set realizado para desempatar a partida, o Brasil faturou o triunfo por 15/13. O resultado final de 3 sets a 2 deu pontos para os brasileiros na classificação e um para a Argentina.

Saiba quanto é o Pré-Olímpico de vôlei feminino em 2023

Qual é a premiação do Sul-Americano de vôlei masculino?

O Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino não dá premiação em dinheiro para o campeão ou para os participantes, diferente de torneios como a Liga das Nações da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, ou até mesmo o Mundial.

A Confederação Sul-Americana de Voleibol confirmou que não há valores em dinheiro, mas o campeão e o segundo colocado na classificação garantem vaga para o Mundial de 2025, sem data ou local confirmados até o momento.

Além disso, o título do Sul-Americano também dá pontos para as seleções no Ranking mundial da FIVB, importante no ciclo para Paris em 2024. As seleções jogarão o Pré-Olímpico em setembro de 2023 e, caso não ganhem a vaga através do qualificatório, poderão conquistar o espaço nas Olimpíadas de Paris através da sua posição no ranking.

Além da vaga para o Mundial, a seleção campeã fatura o lugar mais alto no pódio e consequentemente a medalha de ouro, enquanto o vice-campeão fica com a medalha de prata e o time que terminar em terceiro lugar na classificação geral ganha o bronze.

Quantas medalhas de ouro o Brasil tem no Sul-Americano

Em 33 edições que disputou, o Brasil ganhou todas as 33 vezes do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino. A hegemonia do elenco só não é maior porque em 1964 o Brasil não disputou e, sem dificuldades, a Argentina subiu no lugar mais alto do pódio e ganhou o seu primeiro troféu, a única medalha de ouro dos argentinos.

Se o Brasil vencer os hermanos nesta quarta-feira, 30 de agosto, a vantagem sobe para 34, mantendo-se em primeiro com folga na lista de maiores campeões do torneio sul-americano de vôlei masculino.

A seguir, veja quais medalhas as seleções que disputam o Sul-Americano tem.

Brasil no Sul-Americano:

33 medalhas de ouro - 1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021.

Argentina no Sul-Americano:

1 medalha de ouro (1964), 19 de prata (1962, 1973, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019 e 2021) e 8 bronze (1961, 1971, 1975, 1977, 1985, 1997, 2003 e 2017) .

Venezuela no Sul-Americano:

10 de prata (1964, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979, 1985, 1997, 2003, 2017) e 12 bronze (1962, 1973, 1987, 1989, 1991, 1995, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009 e 2011).

Uruguai no Sul-Americano:

3 de prata (1951, 1956 e 1971) e 3 bronze (1958, 1964 e 1969).

Chile no Sul-Americano:

1 de prata (1961) e 6 bronze (1967, 1981, 1983, 1993, 2019 e 2021).

Paraguai no Sul-Americano:

1 de prata (1958) e 2 bronze (1956 e 1979).

Colômbia no Sul-Americano:

3 bronzes (2013, 2015 e 2023).

Peru no Sul-Americano:

1 bronze (1951).

