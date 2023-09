Onde assistir a semifinal Pinheiros x Sesi Bauru vôlei feminino - 22/09

Duelo é válido pela primeira partida da semifinal no Campeonato Paulista de vôlei feminino

O Pinheiros recebe o Sesi Vôlei Bauru nesta sexta-feira, 22 de setembro, para o primeiro confronto da semifinal no Campeonato Paulista de vôlei feminino. Com início às 19h30 (de Brasília), o Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo, será o palco do embate entre duas grandes equipes.

Jogo do Pinheiros x Sesi Bauru vôlei feminino

O Sportv 2, em operadoras de TV por assinatura, transmitirá com exclusividade a semifinal entre Pinheiros x Sesi Bauru de vôlei feminino às 19h30, para todos os estados do país. Quem tem o combo 'Globoplay + canais ao vivo' pode assistir a retransmissão do canal ao vivo.

O Pinheiros fecho a sua participação na fase classificatória do Paulista em terceiro lugar, com quatro vitórias e duas derrotas e 12 pontos enquanto o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão feminino, garantiu a vice-liderança ao ganhar cinco das seis partidas, com 15 pontos.

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo

Onde assistir: Sportv 2

Campanha do Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru

O Pinheiros fez uma campanha regular na fase classificatória, com quatro vitórias e duas derrotas em 12 pontos, garantindo a terceira posição da tabela. O elenco venceu Sorocaba, Barueri, São Caetano e Campinas, mas perdeu para o próprio Sesi Bauru e Osasco.

Já o Sesi Vôlei Bauru, atual campeão paulista, fechou a sua participação em segundo lugar com 15 pontos, cinco triunfos e apenas um jogo perdido. Ganhou do Campinas, Sorocaba, Barueru, São Caetano e Pinheiros, mas perdeu para o Osasco também.

A seguir, veja a campanha do Pinheiros e Sesi Vôlei Bauru.

PINHEIROS NA FASE CLASSIFICATÓRIA:

Pinheiros 3×0 Renasce Sorocaba

Pinheiros 3×0 Barueri

São Caetano 0x3 Pinheiros

Pinheiros 1×3 Osasco

Pinheiros 3×1 Campinas

Sesi Vôlei Bauru 3×0 Pinheiros

SESI BAURU NA FASE CLASSIFICATÓRIA:

Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Campinas

Renasce Sorocaba 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru

Barueri 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 São Caetano

Osasco 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Pinheiros

