Onde assistir Fluminense x Pinheiros na Superliga vôlei feminino (14/11)

Confronto entre as equipes vai ser no Ginásio Hebraico, no Rio de Janeiro

O Fluminense faz o seu primeiro jogo em casa na Superliga de vôlei feminino nesta terça-feira, 14 de novembro, no Ginásio Hebraica Rio, no bairro de Laranjeiras. O adversário da vez é o Pinheiros, em confronto válido pela segunda rodada, com início às 21h (de Brasília).

Como assistir Fluminense x Pinheiros de vôlei feminino?

A transmissão do jogo entre Fluminense e Pinheiros na Superliga ocorre na TV e na internet. O Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura, exibe a partida de vôlei feminino para todo o país enquanto o pay-per-view da liga Canal Vôlei Brasil exibe ao vivo para os assinante.

Nenhuma emissora de televisão aberta transmite os jogos da fase classificatória da Superliga. A TV Globo, responsável pelos direitos de transmissão do torneio, é responsável por passar apenas a final. O Sportv está disponível em operadoras como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

O jogo entre Fluminense e Pinheiros, na Superliga de vôlei feminino, é válido pela segunda rodada. O Tricolor ocupa a 6ª posição, com três pontos, enquanto o Pinheiros está em 7º, com dois pontos.

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ginásio Hebraica Rio, Rio de Janeiro

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil e Sportv 2

Como estão as equipes na Superliga?

Após o triunfo diante do Barueri no último sábado, o Fluminense alcançou a 6ª posição da Superliga de vôlei feminino, o torneio mais importante do calendário nacional, com três pontos, um a menos do que o líder Sesi Bauru, e empatado em pontos e com o mesmo número de jogos que Osasco e Minas.

Desde que conquistou o vice-campeonato carioca no mês passado, após a derrota para o Flamengo, o time comandado por Guilherme Viera está confiante para buscar o seu primeiro título. Para o jogo desta terça-feira, o Fluminense terá o elenco completo, com Pri Heldes, Camila Paracatu, Pietra, Uzelac, Claire Felix, Elina e Lelê, além de Ariane, Carol Donatiello, Vanessa Janke e Paula Mohr.

Próximos jogos do Fluminense:

Sexta-feira, 17.11 - Praia Clube x Fluminense - 21h

Terça-feira, 21/11 - Sesi Bauru x Fluminense - 20h30

Sexta-feira, 24.11 - Fluminense x São Caetano - 21h

O time do Pinheiros vem de vitória contra o Sesi Bauru, na última terça-feira, por 3 sets a 2, em casa. O elenco comandado por Durval Nunes aparece em 7º lugar com dois pontos, com a diferença de dois pontos com o atual líder e seis posições abaixo do topo.

No Campeonato Paulista feminino, o Pinheiros alcançou a final depois de bater o Sesi Bauru na semifinal, mas perdeu para o Osasco nos dois jogos da decisão, conquistando apenas o vice-campeonato paulista da temporada. N Superliga o time não deve brigar pelo troféu, mas deve se classificar para a fase eliminatória.

O time contará com Karen, Carol Grossi e Mara.

Próximos jogos do Pinheiros:

Terça-feira, 21/11 - Pinheiros x Flamengo - 18h45

Domingo, 26.11 - Osasco x Pinheiros - 18h30

Sábado, 02.12 - Pinheiros x Minas - 18h30

Até quando vai a fase classificatória da Superliga?

A última rodada da fase classificatória da Superliga está marcada para 22 de março, com todos os seis jogos realizados no mesmo dia e horário, às 21h (de Brasília). O calendário completo da fase foi disponibilizado pela CBV, organizadora do torneio de vôlei.

As equipes disputam 22 rodadas em turno e returno entre si, porém, somente as oito melhores da tabela de classificação é que avançam para as quartas de final, seguindo para a semifinal e a final. A pontuação da Superliga segue o modelo da FIVB (Federação Internacional de Voleibol), com distribuição de três, dois e um ponto de acordo com o resultado da partida.

As quartas de final estão agendadas para 29 de março até 05 de abril de 2024. A semifinal, também disputada em série de três jogos, vai acontecer de 12 a 19 de abril, enquanto a final vai ser em 28 de abril de 2024.

