Onde assistir jogo do Brasil vôlei masculino hoje: Polônia x Brasil (20)

Polônia e Brasil disputam as quartas de final da Liga das Nações nesta quinta-feira, 20 de julho, na cidade polonesa de Gdansk. O jogo do Brasil de vôlei masculino tem início às 15h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país. Se perder, a Seleção está eliminada da competição.

Confira a lista completa da convocados e desfalques do Brasil

Transmissão do jogo do Brasil vôlei masculino hoje

O jogo do Brasil x Polônia de vôlei masculino hoje vai ter transmissão ao vivo pelo Sportv 2 e também na plataforma VB TV. Nesta quinta-feira, 20, os jogos são pelas quartas de final da Liga das Nações 2023.

Se ganhar, a seleção brasileira vai encontrar o Japão ou a Eslovênia na semifinal da Liga das Nações. Com o chaveamento definido, a Seleção de Renan Dal Zotto já sabe quem terá que superar para erguer a taça.

De um lado da chave estão Estados Unidos, França, Itália e Argentina. Do outro figuram o Brasil, Polônia, Eslovênia e Japão. Isso significa que o vencedor de uma semifinal jogará contra o vencedor do outro lado.

Polônia x Brasil - 15 horas

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Saiba qual é a premiação do vôlei masculino na Liga das Nações 2023

Como foi a campanha do Brasil na primeira fase?

Foram oito vitórias, quatro derrotas e 25 pontos na primeira fase da Liga das Nações de vôlei masculino. Mesmo com o desempenho bem abaixo do esperado, a Seleção Brasileira carimbou o passaporte para as quartas de final.

O elenco estreou com vitória diante da Alemanha na primeira semana. Depois, ganhou da Argentina, perdeu de Cuba e superou os Estados Unidos. Na sgeunda semana ganhou da Bulgária, perdeu para o Japão mas superou Eslovênia e França.

Para fechar a fase classificatória, o jogo do Brasil vôlei masculino contra a Itália terminou com triunfo dos italianos, com vitória contra a Holanda, derrota para a Polônia e triunfo diante da China na última rodada em julho.

O Brasil terminou em sexto lugar na classificação geral. Com o chaveamento já definido, encontrou a Polônia nas quartas de final da Liga das Nações, dona da terceira melhor campanha.

