Osasco e Pinheiros hoje: horário vôlei feminino do 1º jogo da final

O time do Osasco de vôlei feminino enfrenta o Pinheiros nesta segunda-feira, 2 de outubro, às 20h30 (horário de Brasília) no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2023, e quem ganhar hoje pode ficar mais perto do título. Então saiba como assistir a disputa ao vivo.

Final Osasco e Pinheiros de vôlei feminino

O próximo jogo do Osasco x Pinheiros de vôlei feminino está marcado para esta segunda-feira, e será realizado no Ginásio Henrique Villaboim, localizado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. O confronto está marcado para às 20h30, horário de Brasília, e o canal do Osasco TV no Youtube deve fazer a transmissão em áudio. O Sportv 2 também exibe o duelo.

Pinheiros x Osasco | JOGO DE IDA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO

Quando: Segunda-feira, 02/10

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

Pinheiros x Osasco | JOGO DE VOLTA NA FINAL DO PAULISTA DE VÔLEI

Quando: Quinta-feira, 05/10

Horário: às 20h30 (de Brasília)

Onde: Ginásio José Liberatti, em Osasco

Quem é o atual campeão paulista?

O Sesi Vôlei Bauru conquistou o bicampeonato no Campeonato Paulista na temporada passada ao derrotar o Pinheiros na final, mantendo a sua posição na lista dos maiores campeões do torneio estadual.

O time do interior paulista não é o maior campeão, o título pertence ao Osasco com 16 taças, seguido do Paulistano com sete. Veja a seguir a lista completa de todos os vencedores do torneio estadual.

1) Osasco - 16 títulos

2) CA Paulistano - 7 títulos

3) Pinheiros - 6 títulos

4) ADC BCN - 4 títulos

5) Sadia EC - 3 títulos

6) ADC Pirelli - 2 títulos

7) Sesi/Vôlei Bauru - 2 títulos

8) CA Sorocaba - 2 títulos

9) São Caetano - 1 título

10) EC Santo André - 1 título

11) Guarani FC - 1 título

12) São Bernardo TC - 1 título

13) Araçatuba - 1 título

14) Barueru - 1 título

15) SER Ribeirão Preto - 1 título

16) Aché Clube - 1 título

17) UEC Jundiaí - 1 título

Como funciona o Paulista de vôlei feminino?

O Campeonato Paulista de vôlei feminino começou no dia 07 de agosto e contava com oito times na disputa. A primeira fase do Campeonato Paulista de vôlei feminino foi a classificatória, onde os clubes jogaram entre si por sete rodadas, ou seja, em turno único.

Para tanto, a vitória por 3:1 ou 3:0 garantia três pontos ao time, enquanto o triunfo por 3:2 daria ao elenco vencedor dois pontos e um para o perdedor. Em caso de empate, o tie-break seria realizado e aquele time que atingisse os 15 pontos primeiro levaria a melhor, mantendo a diferença de dois pontos.

As quatro equipes mais bem colocadas na classificação da primeira fase se classificaram para a semifinal e aí as vencedoras Pinheiros e Osasco restaram para final.

Agora, a final será jogada em dois jogos, onde cada elenco tem a chance de receber o adversário em sua casa, em caso de empate ficou definido que o Golden Set será utilizado para concluir a partida. Assim, o time que marcar 15 pontos primeiro se torna o vencedor.

