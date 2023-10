Seleção Brasileira disputa sete partidas no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Que horas é o jogo do Brasil x Cuba de vôlei masculino no Pré-Olímpico

Que horas é o jogo do Brasil x Cuba de vôlei masculino no Pré-Olímpico

Faltando apenas três rodadas para o fim, a Seleção Brasileira não pode mais perder no Pré-Olímpico de vôlei masculino se quiser a vaga olímpica de Paris. E nesta sexta-feira, 6 de outubro, o Brasil tem um desafio contra Cuba a partir das 10h (horário de Brasília) e o Maracanãzinho será o palco do duelo.

Veja como assistir Brasil x Cuba:

Confira a tabela dos jogos do Brasil no Pré-Olímpico vôlei masculino atualizada

Jogo do Brasil contra Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O canal Sportv 2 e a plataforma de streaming VB TV vão transmitir Brasil e Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino nesta sexta-feira, a partir das 10h, horário de Brasília. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a quinta rodada do torneio qualificatório.

Nesta quinta rodada, o Brasil ocupa a quarta posição do grupo com sete pontos, enquanto Cuba está em segundo com 9 pontos, empatado com a Itália - mas com vantagem no número de sets. Se esse cenário não mudar, a seleção brasileira não consegue se classificar para Paris 2025.

Horário: 10h da manhã

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

+ quais são as posições do vôlei

Quem são os jogadores do Brasil de vôlei masculino?

Depois de ser eliminado nas quartas de final da Liga das Nações, perder o primeiro título sul-americano na história e quase ser derrotado pela Ucrânia, a equipe do Brasil de vôlei masculino vive uma intensa crise. Alguns atletas, entretanto, conseguem se destacar no ambiente caótico que é a Seleção, como é o caso de Darlan.

Com apenas 21 anos, o oposto Darlan saiu do banco contra a República Tcheca para ajudar na virada. Contra a Alemanha também foi essencial e, na vitória contra a Ucrânia, foi o maior pontuador da partida com 23 pontos, sendo três de saque. Ele é irmão do também oposto Alan, por isso há uma pequena disputa entre os dois pela vaga.

Sob o comando técnico de Renan Dal Zotto, o elenco brasileiro tem grandes estrelas como Lucão, Bruninho e Lucarelli, medalha de ouro em 2016, no Rio, e prata em Londres em 2012. Com apenas 14 opções, o treinador fez questão de chamar jovens atletas.

Outro destaque é o central Flávio, que tem pontuado muito bem nas últimas partidas do Pré-Olímpico, além de Lukas Bergmann, irmão de Julia da Seleção Feminina, Honorato e Adriano.

A convocação completa do Brasil é levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Darlan; os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann; os centrais Flavio, Judson, Lucão e Otávio; e os líberos Maique e Thales.

Seleção de Cuba no Pré-Olímpico 2023

Cuba não fez uma uma boa campanha na Liga das Nações, sequer se classificou para as eliminatórias. No Pré-Olímpico de vôlei masculino, porém, a postura é diferente. Com a vaga olímpica em jogo, o elenco quer encaminhar o seu espaço no maior evento esportivo de todos os tempos custe o que custar, seja em primeiro ou segundo lugar.

Para essa difícil missão, o treinador Jesus Angel Cruz Lopez tem 14 atletas à sua disposição sendo levantadores Christian Thondike Mejías e Lyvan; os ponteiros Lazaro Mergarejo, Miguel Angel Lopez Castro, José Miguel Gutierrez e Marlon Yant; os líberos Roman Garcia e Alain Gorguet Salas; opostos Miguel David Gutierrez e Jesus Herrera; e centrais Jose Israel Masso, Javier Octavio, Raul Alonso e Alexis Wilson.

Os destaques do elenco ficam com Miguel Lopez, José Miguel Gutierrez, Roman Garcia e Jesus Herrera. Na partida contra a República Tcheca, Herrera marcou 16 pontos e foi o maior pontuador, enquanto no duelo contra o Catar quem brilhou foi Miguel Lopez.

O jogo coletivo de Cuba é muito bom, os resultados provam. No entanto, eles ainda cometem erros que podem facilitar a vida para os adversários.

Ainda tem ingresso para os jogos do Brasil?

Não há ingressos à venda no site Eventim para os jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino. Só dá para comprar entradas para assistir a duelos de outras seleções na sexta, sábado e domingo, na faixa das 17h e 20h30, horário de Brasília.

O preço da arquibancada é R$ 20, o Premium também R$ 20 e a Experiência Quadra é R$ 100 já que não é a Seleção Brasileira em quadra. Acesse www.eventim.com.br, cadastre-se gratuitamente no site com email e senha, e escolha qual dia quer comprar.

Sexta-feira, 06/10

Ucrânia x Catar - 17h

Alemanha x República Tcheca - 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência Quadra - R$ 100

Sábado, 07/10

Ucrânia x República Tcheca - 17h

Alemanha x Catar - 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - indisponível

Experiência Quadra - R$ 100

Domingo, 08/10:

Ucrânia x Alemanha - 17h

República Tcheca - Catar - 20h30

Arquibancada - R$ 20

Premium - indisponível

Experiência Quadra - R$ 100

Você também vai gostar de ler:

Pré-Olímpico de vôlei masculino: classificação atualizada dos grupos