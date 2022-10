Brasil x Itália vôlei feminino hoje: onde assistir Mundial de Vôlei (4/10)

A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino estreia na segunda fase do Mundial nesta terça-feira, contra a Itália, a partir das 12h15 (horário de Brasília), direto de Roterdã, na Holanda, pelo grupo E na competição. Quer saber onde assistir jogo do Brasil x Itália vôlei feminino hoje? Confira todas as informações no texto a seguir.

Onde vai passar Brasil x Itália vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil e Itália no vôlei feminino hoje vai passar no SporTV 2, às 12h15 (horário de Brasília), para todo o país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe todas as emoções da primeira rodada da segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino para todo o território nacional. Ao vivo, o torcedor deve sintonizar a emissora para curtir e torcer por sua seleção.

Outra opção é acompanhar através do GloboPlay, aplicativo de streaming também para assinantes. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor pode assistir à filmes, novelas, séries e retransmissões dos principais canais pelo celular, tablet, computador e smartv.

SPORTV 2:

SKY: 38 e 438

OI: 38

CLARO/NET: 38 e 538

VIVO: 38, 338, 818 e 538

Temporada do Brasil no Mundial

Sob o comando de José Roberto Guimarães, a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino teve bom desempenho na primeira fase do Mundial, na Holanda.

O elenco brasileiro soma quatro vitórias e uma derrota, contra o Japão por 3 x 1. No grupo E, tem pela frente grandes equipes como Itália, adversária nesta terça-feira, Argentina, Porto Rico e Holanda. Como já enfrentou as japonesas e chinas na primeira fase, então não pode jogar novamente.

Confira o desempenho no Brasil no Mundial de Vôlei Feminino e os resultados até aqui.

PRIMEIRA FASE:

Brasil 3 x 1 República Tcheca

Brasil 3 x 0 Argentina

Colômbia 0 x 3 Brasil

Japão 3 x 1 Brasil

Brasil 3 x 1 China

SEGUNDA FASE:

Itália x Brasil – 12h15

Brasil x Porto Rico (Quinta-feira, 06/10 às 11h)

Brasil x Holanda (Sexta-feira, 07/10 às 15h150

Brasil x Bélgica (Sábado, 08/10 às 12h)

Segunda fase no Mundial de Vôlei Feminino

Dezesseis seleções disputam a segunda fase na temporada do Mundial de Vôlei Feminino. Elas foram divididas em dois grupos, E e F, em oito cada.

As equipes disputam quatro rodadas na segunda fase, contra rivais que não enfrentaram na primeira fase. Daí, apenas os quatro melhores de cada grupo avançam até as quartas de final do Mundial.

A Seleção Brasileira está no grupo E, ao lado de Itália, China, Bélgica, Japão, Holanda, Porto Rico e Argentina. Do outro lado, o grupo F traz Sérvia, Estados Unidos, Turquia, Tailândia, República Dominicana, Canadá, Alemanha e Polônia.

GRUPO E:

1 Itália

2 China

3 Bélgica

4 Japão

5 Brasil

6 Holanda

7 Porto Rico

8 Argentina

GRUPO F:

1 Sérvia

2 Estados Unidos

3 Turquia

4 Tailândia

5 República Dominicana

6 Polônia

7 Canadá

8 Alemanha

