Resultado do vôlei feminino hoje: Brasil perde para a Turquia por 3 x 0

A Turquia superou a Seleção Brasileira de vôlei feminino por 3 sets a 0 nesta sexta-feira, 30 de junho, em jogo da terceira e última semana da fase classificatória na Liga das Nações. Com o resultado, as brasileiras terão que buscar o próximo embate para confirmar a vaga nas quartas de final. Confira como foi a partida.

Resultado do vôlei feminino hoje Brasil x Turquia

A seleção brasileira de vôlei feminino perdeu para a Turquia por 3 x 0 na Liga das Nações. Esta é a segunda derrota seguida do Brasil na semana; na quinta-feira o time perdeu para o Canadá.

Mesmo jogando em Bangkok, na Tailândia, a Seleção Brasileira contou com o apoio da torcida para levantar o grupo verde e amarelo do começo ao fim.

A Turquia começou o primeiro set confiante. Abriu três pontos de vantagem, depois cinco e seis, com pressão total em cima das brasileiras. Na metade da partida, as turcas perderam o foco, erraram no ataque e bloqueios até o Brasil empatar em 20 a 20. O jogo ficou equilibrado na reta final e a Turquia tomou o controle de volta para fechar o set com bomba de Karakurt em 25 a 22.

O segundo set foi total das turcas. As jogadoras se recuperaram do fiasco da rodada anterior e acertaram todos os ataques, bloqueios, contra-ataques e saques. O elenco abriu vantagem logo de cara contra as brasileiras, com destaque novamente para Karakurt. Na reta final foram dez pontos de diferença e a Turquia fechou com 25 a 16 em vitória esmagadora.

Diferente das outras etapas, o Brasil é quem começou melhor o terceiro set. O elenco treinado por José Roberto Guimarães assumiu a liderança no início, mas a Turquia mostrou-se mais viva do que nunca e encostou no resultado. Ponto por ponto, as turcas empataram o placar enquanto as brasileiras chegaram a reta final com a vantagem e, no finalzinho, viraram em 25 a 22 para ganhar o jogo.

BRASIL X TURQUIA NA LIGA DAS NAÇÕES VÔLEI FEMININO

1º set: Brasil 22 x 25 Turquia

2º set: Brasil 16 x 25 Turquia

3º set: Brasil 22 x 25 Turquia

Qual é o próximo jogo do Brasil no vôlei feminino?

O próximo jogo da Seleção Brasileira está marcado para domingo, 02 de julho, às 10h30, horário de Brasília, contra a Tailândia pela terceira rodada da Liga das Nações. O duelo vai ser em Bangkok.

Este é o último jogo da fase classificatória, ou seja, o Brasil tem que vencer para carimbar o passaporte até as quartas de final. Na parte de cima da classificação, o time de José Roberto Guimarães está confiante.

A Tailândia, por outro lado, está em 13ª colocação com duas vitórias e oito pontos e, mesmo jogando em casa, não são favoritas no duelo.

