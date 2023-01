São José x Guarulhos: onde assistir ao jogo da Superliga de Vôlei (21/01/2023)

Saiba como assistir as equipes do vôlei masculino neste sábado, pela rodada do returno

Neste sábado, 21 de janeiro, as equipes de São José x Guarulhos se enfrentam pela terceira rodada do returno na Superliga de Vôlei Masculino na temporada.

Com ambas as equipes na parte de cima da classificação, o confronto vai ser na Farma Conde Arena, às 19h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir ao vôlei masculino hoje.

O elenco do São José vem de vitória em cima do Brasília, enquanto o Guarulhos venceu o Minas na última rodada da competição de vôlei.

Como assistir jogo do São José x Guarulhos hoje

O jogo do São José x Guarulhos hoje tem transmissão do SporTV 2 e GloboPlay às 19h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil ao vivo.

A emissora é a dona dos direitos de imagens da Superliga de Vôlei Masculino e por isso só ela pode exibir os duelos no canal pago e também na TV aberta. Neste sábado, porém, o duelo não terá transmissão nos canais abertos.

Outra maneira é acompanhar pelo celular através do streaming GloboPlay. Somente assinantes podem assistir ao jogo neste sábado, disponível na plataforma com retransmissão ao vivo do canal.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

TV: SporTV 2

Online: GloboPlay

Classificação da Superliga de Vôlei Masculino

Assim como no feminino, doze equipes também disputam a Superliga de Vôlei Masculino na temporada. Cada ponto é importante na temporada já que somente os oito primeiros da classificação avançam para a próxima etapa da competição.

Neste momento, o Sada Cruzeiro é o líder da classificação com 34 pontos, tendo cinco de vantagem com o segundo colocado além de 11 vitórias e apenas duas derrotas na temporada.

1 Sada Cruzeiro - 34 pontos

2 Vôlei Renata - 29 pontos

3 Minas - 25 pontos

4 SESI SP - 24 pontos

5 São José - 23 pontos

6 Suzano Vôlei - 22 pontos

7 Vôlei Guarulhos - 22 pontos

8 Apan ELEVA - 21 pontos

9 Araguari Vôlei - 21 pontos

10 América Vôlei - 8 pontos

11 Brasília - 6 pontos

12 Rede Cuca - 0 pontos

Como funciona a Superliga?

Doze equipes das mais diferentes regiões do Brasil disputam a Superliga de Vôlei Masculino na temporada. Na fase classificatória são 22 rodadas, sendo onze em cada turno (primeiro turno e returno).

Os oito melhores da classificação avançam para as quartas de final, a primeira etapa do mata-mata. Os embates acontecem em três jogos, onde o time que fechar duas partidas primeiro leva.

Os vencedores vão para a semifinal e por fim a final acontece com os dois vencedores das semis.

