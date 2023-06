Confira a situação do Brasil na Liga das Nações. Foto: Reprodução Gaspar Nóbrega/COB

Seleção de vôlei feminino do Brasil pode ser eliminada hoje da Liga das Nações?

Seleção de vôlei feminino do Brasil pode ser eliminada hoje da Liga das Nações?

A Seleção Brasileira de vôlei feminino dá o start na terceira e última semana classificatória da Liga das Nações nesta quarta-feira, 28 de junho, contra a Itália, em Bangkok, na Tailândia. O elenco de José Roberto Guimarães tem uma batalha importante pela frente, mas o Brasil pode ser eliminado se perder para as italianas hoje?

Aproveita e veja a classificação vôlei feminino na Liga das Nações 2023 atualizada.

Seleção de vôlei feminino pode ser eliminada hoje?

O Brasil de vôlei feminino não é eliminada da Liga das Nações se perder para a Itália hoje. O campeonato ainda está na fase classificatória, ou seja, nenhuma das seleções pode ser desclassificada se for derrotada dentro de quadra.

No entanto, a equipe de José Roberto Guimarães deixa de somar um ponto importante caso tropece contra a Itália nesta quarta-feira, em Bangkok. A Seleção Brasileira precisa fechar a fase classificatória entre os sete primeiros da classificação, por isso cada vitória conta

Atual campeã, a Itália é favorita diante das brasileiras. Paola Egonu, principal jogadora do elenco italiano, não estará em quadra nesta quarta-feira, para a sorte do Brasil. Na final da temporada passada ela foi o destaque do título.

Se o Brasil ganhar da Itália, sobe para a parte de cima da classificação e segue brigando pela vaga entre as principais seleções como Polônia, Estados Unidos, Alemanha, Turquia e China.

Quem pode ser o adversário do Brasil nas quartas de final?

Ainda não dá para saber quem será o oponente da Seleção Brasileira de vôlei feminino nas quartas de final da Liga das Nações. Porém, é possível notar quais equipes ocupam as primeiras posições e o que esperar até a reta final.

Polônia, Estados Unidos, Alemanha, Turquia, China, Japão e Itália brigam entre as primeiras posições. Por isso, é possível que o adversário do Brasil saia destes nomes.

O chaveamento das quartas de final da Liga das Nações de vôlei feminino funciona da seguinte maneira:

1º colocado x 8º colocado

2º colocado x 7º colocado

3º colocado x 6º colocado

4º colocado x 5º colocado

É essencial para o Brasil ganhar os jogos e terminar a fase classificatória em uma boa posição para, dessa maneira, pegar um rival mais "fraco".

Como assistir Brasil x Itália na Liga das Nações?

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil contra a Itália de vôlei feminino no SporTV 2 ao vivo, às 10h30, horário de Brasília, em qualquer estado do país.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação. Dá para ligar em todo o Brasil.

Quem tem a opção 'GloboPlay + canais ao vivo' pode assistir na plataforma de streaming. Acesse o aplicativo ou o site www.globoplay.globo.com e acompanhe em qualquer aparelho com acesso à internet.

Leia também:

Convocação Seleção Feminina Brasileira: lista de jogadoras Copa do Mundo 2023