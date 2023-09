Seleção Brasileira sub 17 estreia no Sul-Americano - Foto: Reprodução/Getty Images

Sul-Americano: onde assistir o jogo do Brasil sub 17 vôlei feminino – 27/09

Em sua primeira edição, o Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino traz o confronto entre Brasil e Chile nesta quarta-feira, 27 de setembro. A cidade de Lima, no Peru, será o palco da partida que começa às 20h (de Brasília) com a estreia de Fofão como treinadora.

Quem vai transmitir o jogo do Brasil sub 17 vôlei feminino

Para assistir o jogo do Brasil e Chile de vôlei feminino sub 17 é só acessar o canal da Confederação Sul-Americana de Voleibol no Youtube ou o site oficial. Nenhuma emissora de televisão no Brasil transmite o campeonato e por isso a própria confederação fica responsável pela cobertura.

Como é um torneio de base de vôlei, o Sportv não comprou os direitos de transmissão. Por isso, o torcedor precisa acessar www.voleysur.org, clicar em 'transmisión en vivo' localizado à direita, para assistir a partida de estreia da Seleção Brasileira de graça.

Brasil e Chile entram em quadra às 20h, horário de Brasília, em Lima, no Peru, pela primeira edição do torneio sul-americano de vôlei feminino. Sob a premissa de dar mais visibilidade para as categorias de base, a Confederação Sul-Americana de Voleibol criou o torneio para reunir jovens atletas que sonham em representar o seu país.

Horário: 20h (De Brasília)

Local: Coliseu Miguel Grau, em Callao, em Lima, Peru

Onde assistir: Youtube @voleysur e site da Confederação Sul-Americana de Voleibol

Tabela de todos os jogos da Superliga de vôlei feminino 2023/2024

Como funciona o Sul-Americano sub 17 de vôlei?

Durante a primeira edição do Campeonato Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino, sete seleções são divididas em dois grupos, com o Brasil na chave B ao lado do Chile, Colômbia e Equador enquanto no A estão Argentina, Peru e Bolívia.

Em turno único, as equipes jogam entre si por duas e três rodadas, onde a vitória garante pontos para o elenco em busca de uma melhor classificação. Ao fim das rodadas, os dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais, onde jogam em partida única através do cruzamento olímpico.

As três seleções que subirem ao pódio do Sul-Americano se garantem na primeira edição do Mundial de 2024, sem data e local para acontecer nas categorias de base.

GRUPO A: Brasil, Chile, Colômbia e Equador

GRUPO B: Argentina, Peru e Bolívia.

Qual é o time do Brasil?

A partida contra o Chile nesta quarta-feira marca a estreia de Fofão, medalha de bronze em 1996, 2000 e ouro em 2008 com o Brasil, como treinadora no vôlei feminino. A Confederação Brasileira de Voleibol trabalha a política de inclusão de mulheres em comissão técnicas das seleções de base.

Em 17 de fevereiro, Fofão aceitou ser a treinadora do sub 17, fez a convocação em abril e, desde então, trabalhou com 56 atletas em sete blocos de treinamentos, entre Centro de Treinamento da CBV em Saquarema, no Rio de Janeiro, e um intercâmbio em Campo Verde, no Mato Grosso.

A comissão técnica de Fofão tem os assistentes Gabriel Leite e Tatiana Ribas, o supervisor Caetano Rocha, preparador físico Ricardo Silva, analista de desempenho Cláudia Takasaki, o fisioterapeuta Carlos Pires e o médico Ricardo Yanasse.

Para jogar o Sul-Americano sub 17, Fofão convocou 14 atletas incluindo duas levantadoras e quatro centrais.

Opostas: Heloísa e Vallentina

Levantadoras: Maria Eduarda e Mariana Silva

Centrais: Kamilla, Maria Luiza, Mari Cortês e Mariana Gaviolle

Ponteiras: Eduarda Zeni, Gabrielly, Laura e Mayara Seles

Líberos: Júlia e Sophia.

Quem é a mãe do Bruninho do vôlei?

Tabela de jogos do Brasil no Sul-Americano

No grupo B, a Seleção Brasileira vai enfrentar Chile, Equador e Colômbia de 27 a 29 de setembro no Coliseu Miguel Grau, em Callao, no Peru. Em sua primeira participação no Sul-Americano sub 17 de vôlei feminino, a equipe precisa vencer os três jogos se quiser seguir para a próxima fase.

Quarta-feira, 27/09

Brasil x Chile, às 20h (de Brasília)

Lima, no Peru

Quinta-feira, 28/09

Brasil x Equador, às 18h (de Brasília)

Lima, no Peru

Sexta-feira, 29/09

Brasil x Colômbia, às 18h (de Brasília)

Lima, no Peru

