Tem Brasil hoje? Programação de jogo de vôlei masculino hoje, 19/07

Após uma semana de espera, está marcado o jogo da seleção brasileira de vôlei masculino contra a Polônia nas quartas de final da Liga das Nações. Mas tem jogo de vôlei masculino hoje, 19 de julho? Confira a programação da fase eliminatória do campeonato.

Agenda de vôlei masculino na quarta-feira

Hoje não tem jogo de vôlei masculino da seleção brasileira, mas é o início das quartas de final da Liga das Nações com jogos dos EUA x França e Itália x Argentina. Na quinta, o Brasil vai enfrentar a Polônia, terceiro colocado na classificação e anfitrião da segunda etapa.

Confira a agenda do vôlei masculino na Liga das Nações das quartas.

Quarta-feira, 19 de julho:

Estados Unidos x França - 12h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Itália x Argentina - 15h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Quinta-feira, 20 de julho:

Japão x Eslovênia - 12h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

Polônia x Brasil - 15h

Gdansk, na Polônia

Onde assistir: Sportv 2 e VBTV

O que é o tie-break no jogo de voleibol?

Quando duas seleções empatam em 2 a 2 no vôlei, o tie-break é realizado para definir quem é o grande vencedor do confronto. É o quinto set, mais curto do que o usual. Diferente dos outros, ele vai até 15 pontos, ou seja, que chegar a marca com a diferença de dois pontos é o ganhador.

As regras neste set são as mesmas, a rotação entre jogadores continua assim como desafios e a troca de jogadores em quadra. Ele é utilizado como critério de desempate.

Lembre-se que ao atingir 15 pontos, é necessário ter uma diferença de dois pontos a mais com o rival.

Qual é o caminho do Brasil até a final do vôlei masculino?

A Seleção Brasileira conquistou oito vitórias, quatro derrotas e 25 pontos. A Polônia é dona na terceira melhor campanha da primeira fase com 25 pontos, dez vitórias e dois jogos perdidos.

Se vencer a Polônia nas quartas de final, a Seleção Brasileira vai enfrentar o Japão ou a Eslovênia na semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino este ano.

O chaveamento dividiu as seleções da seguinte forma: Estados Unidos, França, Itália e Argentina de um lado e Brasil, Polônia, Eslovênia e Japão na outra chave. Dessa maneira, o melhor da primeira chave vai jogar contra o vencedor da semifinal do outro lado.

O Brasil mantém o seu favoritismo até aqui.

