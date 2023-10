Tem Brasil hoje? Programação dos jogos de vôlei na terça - 03/10

Brasil disputa a terceira rodada do Pré-Olímpico com Lucarelli - Foto: Reprodução/Volleyball World

O Pré-Olímpico de vôlei masculino traz a Seleção Brasileira em quadra nesta terça-feira, 03 de outubro, contra a Alemanha, em busca da vaga nas Olimpíadas de Paris. Além disso, as quartas de final do Campeonato Paulista de vôlei masculino começam hoje.

Programação de jogos de vôlei nesta terça-feira

Após a vitória contra Catar e República Tcheca, o time masculino do Brasil volta a jogar hoje contra a Alemanha, no Maracanãzinho, Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Pré-Olímpico de vôlei. O objetivo é somar o máximo de pontos necessários para alcançar os Jogos de Paris.

Também no qualificatório, outros três jogos pelo grupo A reúnem Irã, Cuba, Catar, República Tcheca, Itália e Ucrânia em quadra nesta terça-feira. No Paulista de vôlei masculino, os jogos de ida nas quartas de final entre seis equipes serão disputadas hoje, com transmissão exclusiva na internet.

Jogos do Pré-Olímpico masculino na 3ª fase

Sérvia 3 x 1 Egito

Estados Unidos 3 x 1 Turquia

Japão 3 x 0 Tunísia

Holanda 0 x 3 Bélgica

Polônia 3 x 2 Canadá

China 3 x 0 México

Irã x Catar - 10h - Sportv 2 e VB TV

Cuba x República Tcheca - 13h30 - Sportv 2 e VB TV

Itália x Ucrânia - 17h - Sportv 2 e VB TV

Brasil x Alemanha - 20h30 - Sportv 2 e VB TV

Eslovênia x Egito - 22h - VBTV

Holanda x Bulgária - 23h - Sportv 2 e VB TV

Jogos no Campeonato Paulista masculino - quartas de final

Climed/Atibaia x Sesi-Bauru - 19h30 - sem transmissão

Super Vôlei/Santo André x Suzano Vôlei - 19h30 - Youtube @TVilaSports

Vôlei Renata x Farma Conde/São José Vôlei - 19h30 - Youtube @cbncampinas

O que acontece em caso de empate no Campeonato Paulista de vôlei?

As quartas de final, semifinal e a final do Campeonato Paulista de vôlei masculino são disputadas em melhor de dois jogos. Então, em caso de empate entre as equipes o Golden Set será usado como critério de desempate, conforme determina a Federação Paulista de Voleibol.

O Golden Set é descrito como um 'novo jogo", isto é, um novo set será jogado após o fim da segunda partida caso os dois times terminem empatado. Por exemplo, se o Vôlei Renata vencer o primeiro jogo e o São José ganhar o segundo, um novo set será jogado para decidir quem será o ganhador.

Este set segue as mesmas regras do convencional, onde quem chegar aos 25 pontos primeiro, mantendo a diferença de dois pontos, avança de fase. As advertências, cartões, rotação em quadra e as possibilidades de substituições são mantidas neste set.

