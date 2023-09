Sábado tem jogo internacional e no Brasil - Foto: divulgação/FIVB

Tem jogo de vôlei hoje? Programação de sábado com Brasil, 23/09

A programação de jogos de vôlei neste sábado, 23 de setembro, apresenta a disputa Brasil x Bélgica no Pré-Olímpico, diretamente de Tóquio, mas também há confrontos nas categorias de bases do nacional e masculino. Para não perder nenhum set, confira a programação e como assistir ao vivo.

Programação do vôlei feminino hoje

Neste sábado, 23, ocorre a penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei feminino e como é clima de decisão, as 24 seleções vão entrar em quadra. Hoje também sub-15 do Paulista, mas sem transmissão.

Pré-Olímpico de vôlei feminino

1) Bulgária x Argentina - 01h - VB TV

2) Canadá x México - 02h - VB TV

3) Brasil x Bélgica - 04h - Globo, Sportv 2 e VB TV

4) Sérvia x Holanda - 05h - VB TV

5) Colômbia x Eslovênia - 06h30 - VB TV

6) Japão x Turquia - 07h25 - Sportv 2 e VB TV

7) China x República Dominicana - 08h30 - VB TV

8) Tailândia x Coreia do Sul - 09h30 - VB TV

9) Polônia x Estados Unidos - 12h30 - Sportv 2 e VB TV

10) Itália x Alemanha - 15h45 - Sportv 2 e VB TV

11) Bulgária x Porto Rico - 22h - Sportv 2 e VB TV

12) México x Ucrânia - 23h - VB TV

*horários de Brasília

Campeonato Paulista de Vôlei feminino sub 15:

Centro Olímpico x São Bernardo - 11h - sem transmissão

Agenda do vôlei masculino

O Campeonato Paulista de vôlei masculino traz neste sábado dois jogos na fase classificatória do Paulista. Tem também disputas no Sub-15 e Sub-19.

Campeonato Paulista de Vôlei masculino

Suzano Vôlei x Vôlei Renata - 18h - sem transmissão

Vedacit Guarulhos x Santo André - 18h - Youtube web vôlei

Campeonato Metropolitano de Vôlei masculino sub-15

São Bernardo x Taubaté - 11h - sem transmissão

Vôlei Renata x Esporte Clube Praia - 15h - sem transmissão

Centro Olímpico x Super Võlei - 14h - sem transmissão

Campeonato Paulista de Vôlei masculino sub-19:

Farma Conde x Novo ideal - 12h -sem transmissão

O Pré-Olímpico de vôlei feminino distribui 6 vagas para os Jogos de Paris, com início em 26 de julho do ano que vem. Como a França é o país anfitrião, já está classificada para todas as modalidades do evento, incluindo o vôlei em ambos os gêneros.

O sorteio da Federação Internacional de Voleibol separa as 24 equipes em três grupos de oito onde jogam entre si por turno único, ou seja, apenas uma vez. Os dois melhores classificados de cada um dos grupos carimba o passaporte para as Olimpíadas de Paris.

O grupo A, com sede em Ningbo, tem Canadá, China, República Tcheca, República Dominicana, México, Holanda, Sérvia e Ucrânia. Já o B, em Tóquio, conta com o Brasil, Argentina, Bélgica, Bulgária, Japão, Peru, Porto Rico e Turquia.

Por fim, o grupo C, diretamente de Lódz, tem Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Colômbia, Polônia, Eslovênia, Tailândia e Estados Unidos.

Como assistir o jogo do Brasil de vôlei feminino online na TV Globo

O público que estiver longe da televisão pode assistir a partida gratuitamente no Globoplay, que libera o sinal da emissora mediante cadastro. Basta inserir os dados solicitados pelo sistema e acessar a plataforma no horário em que o programa estiver no ar. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu celular. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store ou no Google Play (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto direito da tela para se cadastrar ou fazer login. Usuários que já tiveram cadastros na plataforma só precisam inserir o e-mail e a senha. Novos usuários devem clicar em 'cadastre-se'. Também é possível entrar na plataforma usando o login do Google ou Facebook.Faça login ou se cadastre na plataforma - foto: reprodução/globoplay

Passo 3: informe seu nome completo, gênero, data de nascimento, e-mail e crie uma senha. Em seguida, concorde com os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito o cadastro, clique em 'Agora' na página inicial do Globoplay no horário em que o programa estiver no ar e aguarde o início da transmissão.

