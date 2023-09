Tem jogo de vôlei hoje? Programação e onde assistir terça-feira, 12/09

Enquanto a Seleção Brasileira se prepara para disputar o Pré-Olímpico de vôlei feminino, competições estaduais, nacionais e internacionais serão realizadas nesta terça-feira, 12 de setembro, com duelos acirrados em quadra. Veja a agenda de jogos e onde assistir ao vivo.

Tem jogos de vôlei hoje?

A programação de jogos de vôlei nesta terca-feira, 12, inclui confrontos nas quartas de final do Europeu masculino e também na fase classificatória do Mineiro e do Paulista feminino. Os jogos serão disputados no período da tarde e a noite, com transmissão na internet e na televisão.

No Europeu de vôlei masculino, os resultados vão determinar a semifinal da competição. Já nos estaduais os duelos são válidos pela primeira fase, onde cada vitória é importante para chegar até a próxima fase.

Campeonato Europeu de vôlei masculino

Polônia x Sérvia - 13h - Star +

Itália x Holanda - 16h - Star +

Campeonato Mineiro de vôlei masculino

Sada Cruzeiro x JFV - 20h - Youtube

Campeonato Paulista de vôlei feminino

Barueri x Osasco - 20h - Sportv 2

Campeonato Paulista sub 19 de vôlei feminino

Vôlei Valinhos x Jundiaí - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 19 de vôlei masculino

Esporte Clube Praia x Jundiaí - 18h -sem transmissão

Campeonato Paulista sub 17 de vôlei feminino

Vôlei Valinhos x Jundiaí - 18h - sem transmissão

São Caetano x Paulistano - 19h - sem transmissão

ABD Bradesco x Centro Olímpico - 19h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 de vôlei feminino

São Bernardo Vôlei x Regatas - 17h30 - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 de vôlei masculino

Jundiai x Vôlei Renata - 18h - sem transmissão

Esporte Clube Praia x São Bernardo - 19h - sem transmissão

Super Vôlei x Vôlei Maua - 19h30 - sem transmissão

Quando começa o Pré-Olímpico de vôlei feminino?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino começa no próximo sábado, 16 de setembro, com o duelo entre Brasil e Argentina na primeira rodada da competição, às 4h, horário de Brasília. O grupo da Seleção Brasileira joga em Tóquio, ou seja, os confrontos serão transmitidos de madrugada e pela manhã aqui no Brasil.

O Brasil está no grupo B ao lado de Japão, Turquia, Bélgica, Bulgária, Argentina, Peru e Porto Rico. São sete rodadas em turno único, isto é, cada seleção se enfrenta uma vez em pontos corridos, onde a vitória por 3, 2, ou 1 ponto melhora a sua posição na classificação.

Ao fim do qualificatório, os dois melhores de cada grupo avançam para as Olimpíadas. Seis vagas serão disponibilizadas, sendo duas para os três grupos (A, B, e C) entre as 24 seleções. A França é a única que já está garantida nos Jogos Olímpicos de Paris.

