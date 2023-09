Vai ter jogo de vôlei hoje: tabela atualizada na sexta-feira - 29/09

O Pré-Olímpico de vôlei masculino começa nesta sexta-feira, 29 de setembro, com a primeira rodada de confrontos valendo as seis vagas olímpicas para os Jogos de Paris. Enquanto isso, Sesi Bauru e Pinheiros definirão o segundo finalista no Paulista de vôlei feminino na temporada. A seguir, veja a programação completa do dia.

Tem jogos de vôlei na sexta-feira?

Tem semifinal do Campeonato Paulista de vôlei feminino, a última rodada do Paulista masculino, atletas Elite no vôlei de praia, jogo do Sada Cruzeiro e a estreia do Pré-Olímpico masculino valendo a classificação para as Olimpíadas de Paris. A agenda desta sexta-feira está lotada de atrações especiais no vôlei.

O embate entre Eslovênia e Tunísia, às 22h, abre a primeira rodada do Pré-Olímpico. Mais tarde, a Argentina, atual campeã do Sul-Americano, vai jogar contra o México em busca da vaga.

Mais cedo, o Sesi Bauru e o Pinheiros disputarão a segunda semifinal do Paulista de vôlei feminino. No primeiro jogo, o Sesi venceu por 3 sets a 1, fora de casa.

A seguir, a agenda completa da sexta-feira e como assistir cada um dos jogos.

Pré-Olímpico de vôlei masculino

Eslovênia x Tunísia - 22h - VB TV

Argentina x México - 23h - Sportv 2

Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino sub 17

Brasil x Colômbia - 18h - Youtube @voleysur

Campeonato Paulista de vôlei feminino:

Sesi Vôlei Bauru x Pinheiros - 21h30 - Sportv 2

Campeonato Paulista de vôlei masculino:

Vôlei Renata x Sesi SP - 18h - Sportv 2

Vôlei Guarulhos x Atibaia - 19h30 - sem transmissão

Santo André x Suzano - 19h30 - sem transmissão

Campeonato Mineiro de vôlei masculino:

JF Vôlei x Sada Cruzeiro - 17h - Youtube @camaramunicipaljf

Copa Regional Norte 1 de vôlei de praia:

Qualifying e primeira rodada da fase de grupos - a partir das 08h - sem transmissão

Elite 16 Circuito Mundial de Vôlei de Praia para Paris:

Stam e Schoon x Agatha e Rebecca - 04h - VB TV

Melissa e Brandie x Carol e Barbara - 04h - VB TV

Ana Patrícia e Duda x Ahtiainen e Lahti - 05h - VB TV

Huberli e Brunner x Scoles e Flint - 05h - VB TV

Partain e Benesh x Hodges e Schubert - 06h - VB TV

Evandro e Arthur x Boermans e De Groot - 06h - VB TV

Perusic e Schweiner x Grimalt M. e Grimalt E. - 07h - VB TV

Losik e Bryl x Ehlers e Wickler - 07h - VB TV

Bassereau e Lyneel x Horl e Horst - 08h - VB TV

George e André x Cottafava e Nicolai - 08h - VB TV

Pedro Solberg e Guto x Brouwer e Meeuwsen - 09h - VB TV

Krou e Gauthier-Rat x Ranghieri e Carambula - 09h - VB TV

Placette e Richard x Ludwig e Lippman - 10h - VB TV

Muller e Tillman x Hughes e Cheng - 10h - VB TV

Nuss e Kloth x Cannon e Kraft - 11h - VB TV

Mariafe e Clancy x Gottardi Menegatti - 11h - VB TV

Melissa e Brandie x Agatha e Reb ecca - 12h - VB TV

Carol e Barbara x Stam e Schoon - 12h - VB TV

Ranghier e Carambula x Pedro Solberg e Guto - 13h - VB TV

George e Andre x Horl e Horst - 13h - VB TV

Cottafava e Nicolai x Bassereau e Lyneel - 14h - VB TV

Muller e Tillman x Ludwig e Lippmann - 14h - VB TV

Hughes e Cheng x Placette e Richard - 15h - VB TV

Krou e Gauthier-Rat x Brouwer e Meeuwsen - 16h - VB TV

Quando o Brasil estreia no Pré-Olímpico?

O Pré-Olímpico começa nesta sexta, mas o Brasil de vôlei masculino só entra em quadra amanhã, contra o Catar, no pela primeira rodada. O duelo vai ser no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h, horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Sportv 2 e da plataforma oficial da federação VB TV.

A Seleção Brasileira está no grupo A, com sede no Rio de Janeiro, e por isso vai enfrentar Catar, Itália, Irã, Cuba, Alemanha, Ucrânia e República Tcheca em turno único, isto é, apenas uma vez formando sete rodadas sob o sistema de pontos corridos.

Cada vitória garante pontos para as seleções. Ao fim das rodadas, as duas melhores classificadas de cada grupo (A, B e C) se classificam para as Olimpíadas de Paris, com início em 26 de julho de 2024. O time feminino do Brasil já está garantido na competição do ano que vem.

Como funciona a fase eliminatória no Paulista de vôlei masculino?

Com a desclassificação do Araçatuba, a Federação Paulista de Voleibol na divisão especial precisou alterar o sistema de disputas na fase eliminatória. Ao fim das sete rodadas, o líder da classificação geral segue direto para a semifinal, enquanto os outros vão disputar as quartas de final.

Na ocasião, o cruzamento olímpico é que define os jogos das quartas, por exemplo: o 2º colocado enfrenta o 7º lugar e assim sucessivamente. Os embates acontecem em melhor de dois jogos, com o Golden Set (um novo set) em caso de empate.

Após o fim dos playoffs, os vencedores vão para a semifinal onde disputarão também em dois jogos e, aí, a final do estadual.

