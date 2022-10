Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje no Brasileirão (08/10)

Finalista na Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo neste sábado para enfrentar o Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal. O torcedor quer saber em qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje, para não perder nenhum lance contra o Cuiabá, equipe que briga contra o rebaixamento.

Qual canal vai passar jogo do Flamengo hoje

O Premiere é qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje, às 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo neste sábado.

Por valor extra na mensalidade, o torcedor só pode acompanhar o jogo do Cuiabá e Flamengo hoje se tiver o pacote de canais de futebol em sua programação na TV fechada. Os valores vão de R$ 59,90, até R$ 89,90, de acordo com cada disponibilidade.

Para acompanhar online, a oportunidade é o aplicativo GloboPlay, também para assinantes. A plataforma está disponível no celular, Android ou iOS, tablet, computador pelo navegador, e smartv. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor pode assistir futebol.

Data: 9 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Como foi o jogo do primeiro turno de Cuiabá x Flamengo?

O jogo entre Flamengo e Cuiabá no primeiro turno aconteceu em 15 de junho de 2022, na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em casa, o Rubro-Negro apenas confirmou o favoritismo ao vencer o Cuiabá dentro de campo. Por 2 x 0, a equipe carioca garantiu os três pontos e conseguiu uma melhor colocação na tabela de classificação. No primeiro tempo, Ayrton Lucas precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar.

No segundo tempo, o Flamengo continuou com pressão em cima dos visitantes até que Gabigol ampliou o resultado para o elenco anfitrião. Agora, a partida de volta pode surpreender.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.



Escalação do Flamengo para o jogo de hoje

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Igor Aquino da Silva, Alan Empereur, Joaquim Henrique, Daniel Guedes; Camilo, Valdivia, Pepê, Denilson; Deyverson e André Luis.

Escalação do Flamengo: Santos; Fabricio Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Varela; Vidal, Victor Hugo, Matheus França; Everton Cebolinha, Mateusão e Marinho.

O Cuiabá é o primeiro time na zona de rebaixamento do Brasileirão neste momento. Em décimo sétimo com 30 pontos, espera contar com o apoio da torcida na Arena Pantanal para deixar o gramado com os três pontos e, consequentemente, escapar da degola. Com sete vitórias, nove empates e catorze derrotas, não vence há duas rodadas, com o pior ataque da temporada em 22 gols marcados e 32 sofridos.

Do outro lado, o técnico Dorival Junior vai optar por reservas no duelo deste sábado já que tem o confronto da Copa do Brasil na semana que vem. Em quinto lugar com 49 pontos, o Rubro-Negro contabiliza catorze vitórias, sete empates e nove derrotas durante a temporada do Brasileirão, com o terceiro melhor ataque e a quarta melhor defesa em 48 gols marcados e apenas 28 sofridos.

Na última rodada, empatou com o Internacional.

