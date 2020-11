A Dupla Sena, concurso 2154 , sorteia o prêmio acumulado em R$ 850 mil , neste sábado (07), que pode sair para a aposta que acertar as seis dezenas sorteadas. Realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, o sorteio está previsto para começar às 20h e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Loterias Caixa no Youtube. As apostas devem ser feitas até às 19h pela internet, no site oficial ou em casas lotéricas.

No ultimo sorteio, concurso 2153 da Dupla Sena, os números sorteados foram:

1° sorteio

04 08 14 22 34 42

2° sorteio

08 18 21 29 32 47

Como apostar na Dupla Sena?

Na Dupla Sena, com um único bilhete, o apostador concorre duas vezes dentro do mesmo sorteio. Ele faz a aposta escolhendo de 6 a 15 números, entre os 50 disponíveis no volante. Ganha se acertar 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

Na hora de preencher o bilhete, o apostador pode optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, com seis números, custa R$ 2,50.

Como jogar no Bolão?

Para ter mais chance de conquistar o prêmio máximo da Dupla Sena, o Bolão é uma alternativa. Mas o valor mínimo para concorrer ao Bolão é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$2,50. No entanto, é possível realizar apostas com no mínimo duas e no máximo 10 cotas – para jogos com seis números. Porém, em apostas de sete a 15 números, a cota é de no mínimo duas e no máximo 50.

Quais são os dias dos sorteios?

Os sorteios da Dupla Sena acontecem sempre três vezes por semana: às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir das 20h. Além disso, para quem quiser acompanhar, é possível então assistir a transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Caixa e pela RedeTV.

Como receber o prêmio da Dupla Sena?

Os prêmios líquidos de até R$1.332,78 da Dupla Sena 2154 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa. Entretanto, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O prazo de retirada do prêmio é de 90 dias contados a partir da data do sorteio. Se o valor não for protestado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar na Dupla Sena 2154?

Na Dupla Sena 2154, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

Últimos resultados da Dupla Sena

Confira os resultados anteriores dos concursos da Dupla Sena.

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2153 de quinta, 05 de outubro (05/11): os números sorteados foram: 1° sorteio 34-42-08-14-22-04/ 2° sorteio 32-18-08-29-47-21

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2152 de terça, 03 de outubro (03/11): os números sorteados foram: 1º sorteio 50–36–15–46–08–43/ 2º sorteio 40–30–17–02–38–33

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2151 de sábado, 31 de outubro (31/10): os números sorteados foram: 1º sorteio 21-28-32-41-46-48/ 2º sorteio 08-10-15-35-38-39

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2150 de quinta, 29 de outubro (29/10): os números sorteados foram: 1° sorteio18-20-32-34-40-43/ 2º sorteio11-13-14-24-33-42

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2149 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 06-08-22-25-37-47/ 2° sorteio 12-13-34-35-36-41

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2148 de sábado, 24 de outubro (24/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 37–32–30–22–39–24/ 2° sorteio 40–29–47–09–06–28

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2147 de quinta, 22 de outubro (22/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 03-09-14-33-37-47/ 2° sorteio 05-06-10-23-33-35

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2146 de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 1º sorteio: 01-10-22-32-41-44/ 2º sorteio: 01-02-13-27-30-31

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2145 de sábado, 17 de outubro (17/10): os números sorteados foram: 1° sorteio 09-11-14-20-22-34/ 2° sorteio 09-25-32-40-44-50

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2144 de quinta, 15 de outubro (15/10): os números sorteados foram: 1º sorteio 05-14-33-36-37-48/ 2º sorteio 01-13-20-21-29-32

Dupla Sena resultados anteriores, concurso 2143 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 1º sorteio: 05-14-33-36-37-48 e 2º sorteio: 01-13-20-21-29-32

