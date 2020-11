A Dupla Sena, concurso 2157 , sorteia hoje, sábado (14), o prêmio acumulado em R$ 1,5 milhão . Realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o sorteio está previsto para começar às 20h.

Para acompanhar o resultado da Dupla Sena 2157, os apostadores podem acessar as redes sociais da Loterias Caixa e assistir a transmissão ao vivo.

Quem quiser participar do concurso 2157, deve fazer a aposta até às 19h pela internet, no site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou em casas lotéricas.

Sorteio anterior da Dupla Sena

No ultimo sorteio da Dupla Sena, concurso 2156, os números sorteados foram:

1° sorteio

04 09 19 21 30 45

2° sorteio

04 16 25 26 37 48

Como ganhar na Dupla Sena 2157?

Para ganhar na Dupla Sena 2157, o apostador deve escolher os números de cada sorteio no espaço indicado no volante. Ao todos são selecionadas 12 dezenas, sendo seis para o primeiro sorteio e seis para o segundo sorteio do mesmo concurso.

A partir de três acertos em cada sorteio, já dá para ganhar prêmios no concurso 2157 da Dupla Sena. Para o primeiro sorteio, a divisão é feita da seguinte maneira:

30%, então, para os acertadores de 6 números,

10%, então, para os acertadores de 5 números,

8%, então, para os acertadores de 4 números,

4%, então, para os acertadores de 3 números;

Já no segundo sorteio a distribuição é dessa maneira:

11% são atribuídos, assim, entre os acertadores de 6 números,

9%, assim, entre os acertadores de 5 números,

8%, assim, entre os acertadores de 4 números e

4%, assim, entre os acertadores de 3 números;

Qual é o valor da aposta da Dupla Sena?

Na Dupla Sena, a aposta pode ter preços variados já que existe a possibilidade de adicionar mais dezenas em uma mesma aposta e, assim, aumentar a chance de ganhar. Dessa forma, o menor valor, da aposta simples de seis números, é de R$ 2,50.

A quantidade permitida de números por jogo da Dupla Sena 2157 são de 15. Nesse caso, o apostador precisa pagar o valor de R$ 12.512,50.

Qual é a probabilidade de ganhar no concurso 2157?

Na Dupla Sena 2157, a chance de ganhar com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Mas, se o jogo for de 15 números, a probabilidade vai para 1 em 3.174.

