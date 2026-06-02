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Mega-Sena concurso 3014 faz sorteio hoje com prêmio milionário acumulado

Sorteio está programado para às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Mega-Sena concurso 3014 Premiação está acumulada há 3 concursos - DCI

A Mega-Sena pode fazer um novo milionário nesta terça-feira, 2 de junho. A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 3013, que está acumulado e promete pagar R$ 16 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e nas redes sociais.

Os apostadores têm até as 20h para registrar seus jogos nas lotéricas credenciadas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O prêmio acumulou após nenhum jogador acertar as seis dezenas no concurso da mega-sena 3013. Com isso, a expectativa é de aumento no volume de apostas em todo o país, impulsionada pela chance de conquistar uma das maiores premiações da modalidade neste ano.

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Para participar, o apostador deve escolher entre seis e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Também é possível utilizar a Surpresinha, quando o sistema seleciona os números aleatoriamente, ou aderir aos bolões oficiais das lotéricas.

Além da faixa principal, a Mega-Sena distribui prêmios para quem acerta quatro (quadra) ou cinco dezenas (quina). Caso ninguém acerte os seis números novamente, o valor acumula para o próximo concurso.

Segundo a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Apesar das chances reduzidas, os sorteios milionários costumam atrair milhões de brasileiros em busca da sorte grande.

Se apenas um apostador levar sozinho os R$ 16 milhões, o valor já é suficiente para garantir independência financeira. Investido em aplicações conservadoras, o prêmio pode gerar uma renda mensal expressiva, além de permitir a compra de imóveis, veículos e outros patrimônios sem comprometer o capital principal.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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