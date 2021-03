Quina, Lotofácil e Dia de Sorte: resultados das Loterias Caixa de hoje (4/3)

Acompanhe a seguir quais são os resultados das Loterias Caixa desta quinta-feira (04). Para a noite de hoje, estão previstos cinco sorteios, são eles: Quina 5506, Lotofácil 2172, Dia de Sorte 426, Dupla Sena 2203 e Timemania 1608.

A transmissão dos resultados das Loterias Caixa ocorre ao vivo pelo perfil da Caixa no Youtube, a partir das 20 horas.

Resultados das Loterias da Caixa

Confira a seguir as dezenas que foram sorteadas nos resultados das Loterias Caixa.

Resultado da Quina 5506

O sorteio da Quina 5506 pode pagar um prêmio de R$ 1,6 milhão nesta quinta-feira.

Confira, logo mais, quais são as dezenas do concurso.

Resultado da Lotofácil 2172

- PUBLICIDADE -

O jogo da Lotofácil 2172 tem um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar a faixa principal do concurso hoje.

As dezenas do sorteio aparecerão aqui em breve.

Resultado do Dia de Sorte 426

Quem acertar todas as dezenas do sorteio do Dia de Sorte 426 pode faturar uma bolada de R$ 400 mil previstas para o prêmio principal.

Veja as dezenas sorteadas e o mês da sorte do jogo por aqui.

Resultado da Dupla Sena 2203

Na Dupla Sena 2203 são várias as chances de faturar uma bolada. Isso porque os apostadores têm direito a concorrer a dois sorteios a cada concurso da modalidade. Para hoje, a faixa principal do jogo tem um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Confira, logo mais, quais foram as dezenas sorteadas no jogo.

- PUBLICIDADE -

Resultado da Timemania 1608

A Timemania 1608 pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões para os apostadores apaixonados por futebol hoje.

Confira logo mais quais são as dezenas do jogo e o time do coração sorteado.

Como receber os prêmios dos resultados das Loterias Caixa?

O resgate dos prêmios líquidos (R$ 1.332,78) resultados das Loterias Caixa pode ser feito em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. No caso do prêmio ser maior do que o valor proposto, o repasse só pode ser feito nas agências do banco.

É necessário apresentar o documento de identidade original com CPF e o bilhete de aposta original e premiado. Os valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em uma agência da CAIXA.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre os resultados das Loterias Caixa, acesse a página de Loterias do Jornal DCI.