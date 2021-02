Quina 5500 acumula e prêmio sobe para R$ 11,5 milhões

Mais uma vez nenhum apostador conseguiu acertar o resultado da faixa principal da Quina. As dezenas sorteadas na Quina 5500 foram 45 – 19 – 03 – 34 – 79. O prêmio subiu e vale R$ 11,5 milhões no próximo sorteio.

Resultado da Quina 5500

Ninguém acertou os cinco números do sorteio da Quina 5500. As demais faixas do concurso pagaram diversos prêmios de menor valor. Confira:

5 acertos – Não houve ganhadores

4 acertos – 113 apostas ganhadoras, R$ 6.953,34

3 acertos – 8.337 apostas ganhadoras, R$ 141,72

2 acertos – 212.180 apostas ganhadoras, R$ 3,06

Leia mais informações sobre a Quina 5500 por aqui.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio da Quina pode pagar o prêmio acumulado de R$ 11,5 milhões na sexta-feira, dia 26 de fevereiro. As apostas podem ser feitas até às 19 horas e custam apenas R$ 2 (5 números apostados).

Da arrecadação do concurso da Quina, 43,35% é retirado para pagar o prêmio bruto. A partir do valor montante, cada faixa de prêmios fica dividida da seguinte forma:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 5 números;

19% entre os acertadores de 4 números;

20% entre os acertadores de 3 números;

11% entre os acertadores de 2 números.

Todos os resultados da Quina

Confira o resultado da Quina 5499, sorteado na quarta-feira, 24 de fevereiro (24/02/2021). Os números sorteados foram 53 33 67 06 22.

Confira o resultado da Quina 5498, sorteado na terça-feira, 23 de fevereiro (23/02/2021). Os números sorteados foram ​66 47 25 46 49.

Confira o resultado da Quina 5497, segunda-feira, 22 de fevereiro (22/02/2021). Os números sorteados foram ​79 58 46 69 80.

Confira o resultado da Quina 5496, sábado, 20 de fevereiro (20/02/2021). Os números do sorteio foram: 80 04 17 66 54

Confira o resultado da Quina 5495, sexta-feira, 19 de fevereiro (19/02/2021). Os números do sorteio foram: 07 70 23 11 65.

Confira o resultado da Quina 5494, sorteado na quinta-feira, 18 de fevereiro (18/02). Os números sorteados foram: 38 03 52 29 12.

Confira o resultado da Quina 5493, quarta-feira, 17 de fevereiro (17/02/2021). Os números do sorteio foram: 48 66 60 77 53

Confira o resultado da Quina 5492, sábado, 13 de fevereiro (13/02/2021). Os números do sorteio foram: 14 27 36 39 47.

Confira o resultado da Quina 5491, na sexta-feira, 12 de fevereiro (12/02/2021). Os números do sorteio foram: 04 07 19 55 69.

Assista aos sorteios gravados no perfil da Caixa no Youtube.