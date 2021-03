Quina 5528: sem ganhador prêmio vai a R$ 11 milhões no próximo sorteio

O detalhamento do sorteio da Quina 5528, realizado nesta terça-feira (30), foi divulgado pelas Loterias Caixa e nenhuma aposta cravou as dezenas da noite (02 04 22 50 61). Dessa forma, o prêmio do concurso, que estava estimado em R$ 9,7 milhões, acumulou para R$ 11 milhões

Apesar de ninguém levar a bolada principal, a modalidade entregou R$ 8 mil para 90 apostas que acertaram quatro números. A segunda faixa é que a entrega o segundo maior prêmio do concurso.

Outras 6,8 mil apostas conseguiram o prêmio de R$ 158 marcando três dezenas. Na última faixa, de dois acertos, 174 mil conseguiram R$ 3,45 na Quina 5528.

Prêmio da Quina 5528

A Quina não tem prêmio fixo em nenhuma faixa de acerto. Dessa forma, a distribuição é feita da seguinte maneira:

35% são distribuídos entre os acertadores da quina (5 acertos);

19% são distribuídos entre os acertadores da quadra (4 acertos)

20% são distribuídos entre os acertadores do terno (3 acertos)

11% são distribuídos entre os acertadores do duque (2 acertos)

15% acumulam para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Como receber o prêmio da Quina 5528?

O apostador que faturou marcando em alguma faixa o resultado da Quina 5528, pode receber prêmio menor que R$ 1.332,78 em lotéricas ou agências da Caixa. Se o valor for maior, o resgate só pode ser feito em agências da Caixa.

Além do bilhete premiado, o ganhador também precisa levar documentos de identidade para receber a sua parte. Os prêmios precisam ser resgatados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.

Próximo sorteio da Quina

O próximo sorteio da Quina está previsto para esta quarta-feira, dia 31, e tem o prêmio estimado em R$ 11 milhões. As apostas para o concurso 5529 podem ser feitas em casa lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Um jogo simples, com cinco números sai por R$ 2, mas as Loterias Caixa permite adicionar até 15 números para aumentar a chance de ganhar. Neste caso, o apostador precisa pagar mais de R$ 6 mil se quiser chegar mais perto de levar a bolada.

Bolão da Quina

Para tentar a sorte em grupo, é possível fazer bolão de duas a 50 cotas. Embora, é permitido no máximo 10 apostas para cada bolão. No entanto, para concorrer, o valor mínimo dos bolões é de R$10,00 e cada cota não pode custar menos de R$3,00, sendo possível realizar com:

míni mo de dois e máximo de cinco cotas (para apostas com cinco números);

mínimo de dois e máximo de 30 cotas (para apostas com seis números) ;

mínimo de dois e máximo de 50 cotas (para apostas de sete a 15 números);

Para escolher os números do bolão, é necessário preencher no próprio volante ou solicitar a escolha pelo sistema ao atendente da lotérica. Dessa forma, também é possível comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas, com possibilidade de cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% da cota.

Qual era a chance de ganhar na Quina 5528?

Na Quina 5528 a probabilidade de ganhar com a aposta simples era de uma em 24 mil. Já com jogos de 15 números, essa chance era de uma 8 mil.

Cinco números jogados – A chance de ganhar era de uma em 24.040.016;

Seis números jogados – A chance de ganhar era de uma em 4.006.669;

Sete números jogados – A chance de ganhar era de uma em 1.144.9763;

Oito números jogados – A chance de ganhar era de uma em 429.286;

Nove números jogados – A chance de ganhar era de uma em 190.794;

10 números jogados – A chance de ganhar era de uma em 95.396;

11 números jogados – A chance de ganhar era de uma em 52.035;

12 números jogados – A chance de ganhar era de uma em 30.354;

13 números jogados – A chance de ganhar era de uma em 18.679;

14 números jogados – A chance de ganhar era de uma em 12.008;

15 números jogados – A chance de ganhar era de uma em 8.005;

