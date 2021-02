Resultado da Quina de ontem (23/02), concurso 5498; confira os números

Sem acertador do resultado da Quina de ontem , terça-feira (23), o prêmio de R$ 7,3 milhões do concurso 5498 acumulou. Os números sorteados, no concurso foram: 25 46 47 49 66.

O próximo sorteio da Quina concurso 5499, previsto para hoje, quarta-feira (24) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 8,5 milhões. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita em lotéricas ou canais online.

Resultado da Quina de Ontem

Nas faixas menores, muitas apostas acertaram o resultado da Quina de ontem e levaram prêmio acertando quatro, três ou dois acertos.

4 acertos – 76 apostas ganhadoras, R$ 8.860,79;

3 acertos – 6.836 apostas ganhadoras, R$ 148,13;

2 acertos – 159.225 apostas ganhadoras, R$ 3,49;

Os apostadores que tiveram seu bilhete premiado, podem retirar o prêmio em agências da Caixa mediante apresentação de: R.G, C.P.F e o bilhete . Valores brutos de até R$ 1.903,98 também podem ser resgatados em casa lotéricas.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Probabilidade

A chance de ganhar na Quina com um jogo simples, de cinco números, é de uma em 24 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

Cinco números – uma chance em, assim, 24.040.016;

Quatro números – uma chance em, assim, 64.106;

Três números – uma chance em, assim, 866;

Dois números – uma chance em, assim, 36;

