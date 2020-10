Confira resultado da Timemania concurso 1547 de quinta (08/10)

A Loterias Caixa divulgou na noite de quinta-feira (8) o Resultado da Timemania concurso 1547 . O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio estava estimado em R$ 5 milhões. Confira as dezenas sorteadas:

Resultado da Timemania concurso 1547: 41-18-10-21-12-26-03. O time do coração é o Bangu/RJ

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Timemania concurso 1547. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

