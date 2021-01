Creme com vitamina C: saiba o que ele pode fazer por sua pele 

Alimentação equilibrada, rica e diversa em nutrientes, é essencial para a saúde do corpo. Além disso, é importante para a beleza da pele. Mas, nesse sentido, você também pode contar com a ajuda do universo dos cosméticos. Então, que tal aprender tudo o que um bom creme com vitamina C pode fazer por você?

Em primeiro lugar, você sabe por que essa vitamina é tão importante para o skincare? De acordo com o tricologista Lucas Fustinoni, o ativo é um poderoso antioxidante, que ajuda a combater a formação e a ação dos radicais livres. “Tais moléculas danosas figuram entre os principais causadores do envelhecimento da pele. E, ao contrário do que muitos pensam, o processo inicia-se já aos 25 anos. Ou seja, nunca é cedo demais para começar a usar a vitamina C para o rosto.”

O que é a vitamina C?

Referência nas prescrições médicas, o nutriente, chamado de ácido L-ascórbico, como dissemos, é um composto antioxidante. Entre outras funções, atua na melhora do sistema imune e da saúde da pele. “Apesar de muitas frutas e verduras contarem com vitamina C, para conquistar benefícios para o rosto você deve usar de forma tópica. Então, precisa apostar em produtos que garantem a estabilidade desse ativo”, afirma Lucas.

O creme com vitamina C vale para o ano todo, mas você pode reforçar o uso no verão. Isso porque a estação aumenta os danos dos raios ultravioletas e do calor. Assim, você conquista uma pele mais bonita e saudável. Além disso, nos meses mais quentes usamos menos ácidos e substâncias clareadoras sensíveis à luz. Nesse sentido, o ativo é uma ótima opção para tratar manchas nessa época.

Benefícios do creme com vitamina C

A vitamina C tem diferentes funções para o rosto tanto quanto para a pele do corpo. “O creme com vitamina C possui ação reparadora, por exemplo. Dessa forma, protege a pele contra os estragos da oxidação dos radicais livres. Isso mantém a pele mais jovem.”

Ademais, o ativo participa da síntese de colágeno, que dá mais firmeza ao tecido cutâneo. Por isso, ameniza rugas e linhas de expressão. Também uniformiza o tom de pele, clareando e prevenindo manchas. Por fim, hidrata e fortalece a barreira de proteção da pele.

Como potencializar os benefícios?

Você sabia que pode aumentar as vantagens do creme com vitamina C com a ajuda de outras substâncias? “No caso do tratamento de manchas, por exemplo, pode associar ácido kójico e ácido ferúlico. Contra as rugas, vitamina E e resveratrol podem melhorar ainda mais a produção de colágeno. A combinação de ácido hialurônico com vitamina C, por sua vez, é ideal para garantir alta hidratação.”

Como e quando usar creme com vitamina C?

Em primeiro lugar, é importante saber que você pode investir em cremes anti-idade e protetor solar com vitamina C. Ou então séruns, que, por serem mais concentrados, penetram mais facilmente na pele.

“Quanto ao modo de uso, aplique no rosto de uma a duas vezes por dia, de manhã e à noite. Isso vale para todas as épocas do ano. Além disso, saiba que vitaminas C e E antes do filtro solar reforçam a proteção contra os danos da radiação”, completa Lucas.

Você pode começar a usar creme com vitamina C já a partir dos 25 anos, quando ocorre uma queda na produção de antioxidantes. “Assim, você protege a pele contra agressores externos – como sol, calor e poluição – e radicais livres. Além disso, melhora a produção do colágeno.”

Quem pode usar?

A substância é indicada para todos os tipos de pele. “O que importa, na verdade, é o veículo do produto. Apesar de grande parte dos produtos com vitamina C terem textura oleosa, existem fórmulas mais leves. É o caso de gel e sérum. Então, se tiver a pele oleosa, opte por esses tipos de produto”, finaliza Lucas.

Fonte: Lucas Fustinoni, médico tricologista.