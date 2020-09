Exoplastia capilar é ideal para alisar o cabelo sem danificar

A exoplastia capilar pode até ter um nome estranho, mas seu objetivo é simples: deixar o cabelo bem lisinho sem danificar os fios. Ficou interessada? Então acompanhe este artigo para descobrir mais sobre a técnica.

O que é e para que serve a exoplastia capilar?

Se você ainda não conhece o procedimento, pode achar que a promessa de alisar sem prejudicar o cabelo é difícil de cumprir. No entanto, isso é possível graças à sua fórmula especial.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ao contrário da escova progressiva, a exoplastia capilar não contém formol. De fato, o produto é o grande responsável pelo efeito poderoso da progressiva. Por outro lado, é tão nocivo ao corpo todo que seu uso já foi proibido. Além disso, a exoplastia é livre de amônia (presente no relaxamento químico), outro vilão da saúde dos cabelos.

Ainda assim, o procedimento cumpre a função de alisar ao mesmo tempo em que deixa os fios cheios de brilho, pois ajuda a reconstruir a fibra capilar. Isso acontece porque seus princípios ativos penetram profundamente na estrutura do cabelo e reorganizam as células que formam sua textura.

Dessa forma, a exoplastia capilar entrega resultados parecidos com o da progressiva, sem, no entanto, impermeabilizar os fios. Ou seja, o cabelo segue absorvendo água e os nutrientes de que precisa, mantendo a oleosidade natural do couro cabeludo. Aliás, é justamente por isso que o procedimento não deixa a raiz oleosa, muito menos resseca as pontas – o que costuma ocorrer na progressiva.

Outro ponto positivo é que a técnica ajuda a recuperar a massa dos fios perdida tanto por processos químicos quanto pelo envelhecimento. O mais legal é que o efeito é acumulativo. Ou seja, a cada vez que faz a exoplastia, você deixa o cabelo mais forte, liso, hidratado e saudável.

Contudo, vale lembrar que, se você espera por um liso total, isso pode não acontecer. O resultado final vai depender muito da curvatura dos fios.

Como fazer a exoplastia?

O processo da exoplastia capilar é muito similar ao da escova progressiva. Ademais, o poduto usado na técnica tem grau 2 na tabela da ANVISA, assim, recomenda-se que a aplicação seja feita por um profissional treinado. Em todo caso, é importante conhecer o passo a passo.

Lave bem o cabelo

Em primeiro lugar, é preciso lavar os fios. Para tanto, é usado um shampoo potente, como o antirresíduo. O cabelo precisa estar limpo e preparado para receber o tratamento. Além disso, antes de aplicar o produto específico para a exoplastia, o cabelo deve estar seco.

Aplicando o produto

Cabelo limpo e seco, é hora de aplicar o produto. Isso é feito de maneira uniforme, mecha por mecha, e com a ajuda de um pente fino que leva o produto ao longo de todo o comprimento. É preciso cuidado com o couro cabeludo, por isso, a aplicação começa a uma distância de meio centímetro da cabeça.

Em seguida, o tratamento deve agir por aproximadamente 30 minutos. É durante esse período que os ativos chegam à estrutura interna dos fios. Logo após, ocorre o enxague com água para retirar completamente o produto.

Secando os fios

O próximo passo é secar novamente os fios. Para quem tem fios cacheados ou crespos, o ideal é escovar deixando o cabelo disciplinado. Para completar a exoplastia capilar faz-se uma ativação térmica com a prancha. Isso ajuda na durabilidade do tratamento.

Evite lavar o cabelo pelas próximas 24 a 48 horas. Se possível, para essa lavagem, use um kit de manutenção da exoplastia ou shampoo regular. Evite apenas a versão antirresíduos.

O efeito dura de três a quatro meses, mas, para isso, você deve seguir uma rotina de cuidados básicos com os cabelos.

Indicações do procedimento

Não há, em princípio, contraindicação para realizar a exoplastia capilar. Entretanto, mulheres grávidas ou amamentando devem procurar um médico antes de realizar qualquer técnica.

Todo procedimento químico exige ainda cuidado e atenção. Para ter certeza de que a técnica será positiva para o seu cabelo, vale uma consulta com o cabeleireiro. Além disso, a exoplastia é compatível com diferentes tipos de processos, como relaxamento e coloração.

Por fim, o procedimento não é liberado nos planejamentos low e no poo por conta de alguns ingredientes.