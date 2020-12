Maquiagem para pernas: como aplicar sem erro e lista com as melhores

Faz tempo que a maquiagem deixou de ser exclusividade do rosto. Hoje já existem produtos como o iluminador corporal, que podem ser aplicados em outras partes. E até mesmo alguns mais específicos, como a maquiagem para pernas.

Também conhecida como “meia-calça em spray”, a maquiagem para pernas deixa o tom da pele mais uniforme. E assim ajuda a camuflar alguns defeitinhos, como marcas e manchas.

Basicamente ela tem o mesmo efeito que a base tem na maquiagem do rosto. E é uma forma de realçar ainda mais as pernas, mas com um efeito bem natural. A ideia é que ninguém perceba que as pernas estão maquiadas. Elas parecerão apenas mais bronzeadas e com um toque de brilho.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vantagens da maquiagem para as pernas

Inicialmente a maquiagem para pernas era um produto mais comum em desfiles e sessões de fotos. Mas foi ganhando novos adeptos fora do mundo da moda. E passou a ser usado por muitas mulheres, seja por não estarem com o bronzeado em dia ou pelo desejo de ter pernas mais bonitas, lisinhas e luminosas.

Alguns de seus principais pontos positivos:

Uniformização

O principal objetivo da maquiagem para pernas é uniformizar o tom e deixar a pele mais bonita e com aspecto saudável.

Maquiagem para pernas ajuda na hidratação

São produtos com grande potencial hidratante, devido a substâncias presentes na formulação. Isso deixa a pele mais macia e mais suave.

Bronzeamento

A maquiagem para pernas não tem um efeito permanente como o de um autobronzeador. Mas deixa um aspecto de bronzeado temporário mesmo sem ter tomado sol.

Camuflagem

Muita gente usa este produto para camuflar alguns sinais, principalmente as varizes e veias que costumam ficar mais aparentes. Também pode ser usado para esconder alguma tatuagem, seja porque não quer exibi-la no momento ou porque a ocasião não permite.

A maquiagem para pernas também acrescenta brilho

Dependendo do tipo de produto escolhido, a maquiagem pode deixar as pernas com um tom mais brilhante.

Dicas para escolher maquiagem para pernas

Há uma grande diversidade de produtos para maquiagem para pernas. E é preciso ter atenção para não errar na escolha. Algumas dicas que podem ajudar na hora da compra:

Escolha um tom que seja mais próximo da sua pele, para que o efeito seja mais natural.

Se não encontrar a tonalidade adequada, uma alternativa é misturar cores diferentes do mesmo produto.

Observe quais os componentes da formulação, se possui algum tipo de brilho ou outros detalhes.

Prefira os produtos que são resistentes à água, assim ele não sai com o suor e nem mancha suas roupas.

Antes de usar, leia todas as instruções do rótulo para evitar surpresas.

Melhores marcas

A maioria das marcas de maquiagens para pernas estão disponíveis em diferentes tonalidades. E há opções de diferentes preços. Veja algumas sugestões:

Cless Charming – Meia Calça em Spray: fácil de aplicar, tem boa resistência e alta cobertura. Ajuda a esconder até mesmo tatuagens. A partir de R$ 27,00.

fácil de aplicar, tem boa resistência e alta cobertura. Ajuda a esconder até mesmo tatuagens. A partir de R$ 27,00. Aspa Nylons – Maquiagem para as Pernas: alta resistência e durabilidade, deixa a pele macia, cobre manchas e ajuda a esconder celulite. A partir de R$ 50,00.

alta resistência e durabilidade, deixa a pele macia, cobre manchas e ajuda a esconder celulite. A partir de R$ 50,00. Palterm Company – Maquiagem Pernas: secagem rápida, fácil aderência à pele e boa resistência. A partir de R$ 79,00.

secagem rápida, fácil aderência à pele e boa resistência. A partir de R$ 79,00. Gold – Miss Mag Meia Calça Líquida: tem bom potencial hidratante, pois conta com alguns óleos em sua formulação. Tem secagem rápida e boa resistência. A partir de R$ 69,90.

tem bom potencial hidratante, pois conta com alguns óleos em sua formulação. Tem secagem rápida e boa resistência. A partir de R$ 69,90. Best Bronze – Leg Make Up: efeito matte, potencial hidratante e alta cobertura. A partir de R$ 89,00.

efeito matte, potencial hidratante e alta cobertura. A partir de R$ 89,00. Neez – Meia-calça Nylon em Spray: garante uma textura semelhante à de uma meia têxtil, pois contém nylon em pó. A partir de R$ 37,00.

garante uma textura semelhante à de uma meia têxtil, pois contém nylon em pó. A partir de R$ 37,00. Sally Hansen – Maquiagem para as Pernas Airbrush Legs: cobre bem as imperfeições e permanece lisinha por todo o dia. A partir de R$ 49,90.

cobre bem as imperfeições e permanece lisinha por todo o dia. A partir de R$ 49,90. Fenzza – Maquiagem de Perna Spray: tem secagem rápida e boa resistência à água. A partir de R$ 37,00.

tem secagem rápida e boa resistência à água. A partir de R$ 37,00. Anaconda – Maquiagem para Pernas Aerosol Retok Legs: tem fixação forte e garante a maciez, pois sua formulação é hidratante e também protege a pele.

Todas essas marcas podem ser facilmente encontradas em lojas de cosméticos, em algumas farmácias e principalmente em sites de venda na internet.

Como aplicar maquiagem para pernas?

Além de ter vantagens para a pele, a maquiagem para pernas é muito fácil de ser aplicada. Não há riscos de manchar ou ter algum outro tipo de reação.

No caso do produto na versão líquida, basta aplicar e ir espalhando até chegar à tonalidade desejada.

O spray é ainda mais simples de aplicar. Mas, depois de borrifar na frente e atrás, é preciso espalhar um pouco com as mãos para ficar mais uniforme.

A maquiagem para pernas é uma ótima alternativa para quem gosta de usar roupas curtas que deixam as pernas à mostra. E vai bem em festas, eventos ou até mesmo na praia. No entanto, em casos de exposição ao sol, o uso do filtro solar continua sendo indispensável!