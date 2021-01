Poros abertos: por que surgem, dicas para evitar e melhores produtos 

Quem tem pele oleosa ou mista costuma sofrer com os poros abertos. Eles acontecem devido ao excesso de óleo que faz com que o tamanho dos poros aumente.

Embora não sejam um problema de saúde e nem prejudiquem a pele, muitas vezes causam incômodos em relação à aparência.

Os poros abertos são mais comuns no nariz, nas bochechas e nas regiões do queixo e da testa, pois são os locais que produzem oleosidade em uma quantidade maior.

Por que eles surgem?

Os poros da nossa pele são aberturas de tamanho minúsculo por onde saem os pelos. Por eles saem também o suor e o sebo produzidos por algumas glândulas. Quando esta produção é muito alta, os poros se dilatam. Assim, ficam com o aspecto mais aberto e com tendência a ser uma pele com acne.

Muita gente tem poros abertos devido a questões genéticas. E embora seja primordialmente um problema ligado ao tipo de pele, alguns fatores externos também podem influenciar.

Um deles é a limpeza incorreta da pele, pois faz com que alguns resíduos permaneçam. Assim eles se acumulam nos poros, que ficam maiores.

Em alguns períodos do ano, como no verão, com os dias mais quentes, também é natural que a oleosidade aumente. E isso pode fazer com que haja uma piora nos poros abertos.

Mas, com os cuidados corretos, é possível controlar este quadro. Usando bons produtos e tendo uma rotina de limpeza da pele, a tendência é que os poros abertos diminuam.

Como fechar poros abertos?

Quem sofre com os poros abertos precisa ter alguns cuidados específicos com pele. Veja algumas dicas:

1. Higienização

O passo a passo básico é usar sabonete (de preferência líquido), tônico e hidratação. Na sequência entram os produtos para tratamento (geralmente usados à noite) e de proteção (geralmente para o dia).

Esta limpeza diária no rosto é importante para remover as células mortas e a sujeira acumulada. Assim, a dilatação dos poros diminui e a pele fica mais uniforme.

E isso deve ser feito duas vezes ao dia, preferencialmente pela manhã e à noite. E é importante ter atenção para não limpar mais que isso, pois pode acontecer o chamado “efeito rebote” – ou seja, com o excesso de limpeza a pele passa a produzir ainda mais óleo.

2. Maquiagem para disfarçar poros abertos

Outra dica para fechar os poros do rosto é lavar com água gelada antes de aplicar a maquiagem. Ou passar uma pedra de gelo. Este contato com a temperatura baixa promove uma vasocontrição, que também deixa a pele mais uniforme e livre dos poros abertos por um tempo.

Depois, ao se maquiar, comece sempre aplicando um primer e só depois os demais produtos, como base e pó. E nunca se esqueça de remover totalmente a maquiagem antes de dormir.

3. Filtro Solar

O uso diário do protetor solar é indispensável, mesmo quando não houver exposição ao sol e inclusive nos dias nublados. Para evitar poros abertos é importante que o produto seja oil free e indicado para o seu tipo de pele.

4. Compressas

No dia a dia, uma opção é alternar o uso de compressa fria e compressa quente. Faça isso com uma bolsa térmica, colocando primeiro a temperatura morna por três minutos e depois a gelada por dois minutos. Isso pode ser feito a cada dois dias e melhora a elasticidade e a saúde da pele no geral.

5. Limpeza

A dica é fazer uma esfoliação uma vez por semana ou pelo menos a cada 15 dias. Isso pode ser feito em casa. Mas, pelo menos uma vez ao mês, é recomendável fazer uma limpeza de pele profissional para complementar os efeitos da esfoliação. É uma limpeza mais profunda, que elimina o que no dia a dia fica acumulado, mesmo com todos os cuidados.

6. Alimentação

E não é apenas o cuidado com o rosto que faz a diferença. Os alimentos que cada um consome também interferem diretamente na saúde da pele. Quem tem poros abertos deve evitar itens gordurosos, pois eles favorecem a formação de sebo em excesso. Assim, há um entupimento nos poros e eles acabam aumentando de tamanho.

7. Hidratação

Além do uso de cremes específicos para pele oleosa, com toque seco e absorção rápida, também é fundamental manter a hidratação de dentro para fora. Para isso é necessário tomar bastante água todos os dias. Os sucos e chás também podem ser boas opções.

8. Procedimentos estéticos para tratar poros abertos

Se os cosméticos não forem suficientes e os poros abertos persistirem, uma boa alternativa para fechar os poros é recorrer aos procedimentos estéticos. Há vários que são feitos em consultórios dermatológicos e costumam apresentar bons resultados.

Entre os mais indicados estão os peelings, os lasers, o microagulhamento e outros, pois melhoram a textura da pele. A indicação vai sempre depender da pele de cada pessoa e deve ser feita apenas por um profissional, que saberá dizer o que funciona melhor em cada um.

Melhores produtos

Alguns produtos específicos para tratar poros abertos também podem ser grandes aliados:

Bioderma: Sébium Pore Refiner 30 ml – valor médio R$ 73,00

Adcos: Oily Solution Redutor de Poros 30 ml – valor médio R$ 155,00

Clinique: Sérum Redutor de Poros 30 ml – valor médio R$ 240,00

Sallve: Sérum Antiacne – valor médio R$ 59,90

Shiseido: Loção Facial Balanceadora 150 ml – valor médio R$ 279,00

Quem disse, Berenice?: Hidratante Facial Tchau Poros 40ml – valor médio R$ 39,90

Clarins: Sérum Hidratante Facial Pore Control 30 ml – valor médio R$ 400,00

Skin Close: Redutor de Poros 30g – valor médio R$ 135,91

Mas o mais importante é sempre consultar um dermatologista para fazer uma avaliação e saber quais são os produtos mais indicados para o seu caso. Assim você conseguirá diminuir a oleosidade e disfarçar os poros abertos, mantendo a pele bonita e uniforme!