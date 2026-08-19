Ethereum supera o Bitcoin em alta nesta quarta-feira (19) após ação do Tesouro dos EUA e se aproxima de uma resistência que pode abrir caminho para US$ 2.200 e US$ 2.400.

Ethereum dispara ainda mais que Bitcoin; veja o que aconteceu

Ethereum dispara ainda mais que Bitcoin; veja o que aconteceu

Boas notícias para os investidores! O Ethereum (ETH) disparou 9,51% nesta quarta-feira (19) e chegou a US$ 2.098,70, registrando o maior avanço diário da criptomoeda neste verão no Hemisfério Norte. O movimento ocorreu após o anúncio do Tesouro dos Estados Unidos de que pretende dobrar o volume de recompra de títulos de longo prazo, medida que provocou queda nos rendimentos dos Treasuries e do dólar e aumentou o apetite dos investidores por ativos de risco.

Com a forte valorização, o Ethereum teve desempenho superior ao Bitcoin no dia e voltou a se aproximar de uma região considerada importante pelos investidores. A criptomoeda encerrou a sessão apenas 1,13% abaixo da média móvel exponencial de 200 dias, próxima de US$ 2.122.

Esse nível ganhou importância porque pode ajudar a definir a direção do próximo movimento do Ethereum. Uma eventual superação dos US$ 2.122, acompanhada de sustentação acima dessa marca, pode reforçar a percepção de mudança de tendência e abrir espaço para novas altas.

Caso consiga romper e permanecer acima da média de 200 dias, o Ethereum pode encontrar os próximos obstáculos na região de US$ 2.200 e, posteriormente, de US$ 2.400.

O movimento, porém, ainda exige cautela. Se o ETH não conseguir sustentar a alta e voltar a perder força próximo da média móvel, a criptomoeda pode recuar para a região de US$ 2.000 ou até abaixo dela.

O indicador de força relativa (RSI) também merece atenção. O índice elevado mostra que o movimento recente ganhou força, mas também pode indicar que o ativo está se aproximando de uma região de sobrecompra. Assim, os próximos movimentos em torno dos US$ 2.122 serão importantes para determinar se a disparada representa o início de uma recuperação mais consistente ou apenas um movimento de curto prazo.

Por que o Ethereum disparou?

A alta do Ethereum ocorreu em meio a uma melhora generalizada no mercado financeiro após o Tesouro americano anunciar o aumento das operações de recompra de títulos de longo prazo.

A partir de setembro, as operações passarão de US$ 2 bilhões para pelo menos US$ 4 bilhões por operação, em uma tentativa de melhorar a liquidez do mercado de Treasuries e reduzir a pressão sobre os juros de longo prazo.

A reação foi ampla. Com a queda dos rendimentos dos títulos americanos e o enfraquecimento do dólar, investidores voltaram a buscar ativos considerados mais arriscados, entre eles ações e criptomoedas. Bitcoin e Ethereum ficaram entre os principais beneficiados pelo movimento.

No caso do Ethereum, a valorização foi ainda mais intensa que a do Bitcoin, levando o ETH novamente acima dos US$ 2 mil e colocando os US$ 2.122 no centro das atenções do mercado.

Para o Ethereum, portanto, o próximo teste está próximo: a capacidade de superar e sustentar a cotação acima dos US$ 2.122 pode ser decisiva para confirmar a força do atual movimento de alta.