Bolsonaro exibe globo para negar terraplanismo após crítica de Lula

Após aparecer usando máscara de proteção e discursar pró-vacinas contra COVID na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a surpreender durante uma transmissão ao vivo em seus canais oficiais na noite desta quinta-feira, 11 de março. Bolsonaro mandou mensagens diretas e indiretas ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Sentado em sua mesa, Bolsonaro rebateu os ataques feito por Lula durante seu primeiro discurso após a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, em anular suas condenações feitas pela Operação Lava Jato, nos anos de 2018 e 2019. Na primeira declaração, Lula criticou o governo de Bolsonaro e também ironizou dizendo que o presidente acreditava em terraplanismo (teoria de que a terra é plana).

“O carniça [Lula] ontem falou que eu deveria procurar o Marcos Pontes para dizer para mim que a Terra é redonda”, comentou Bolsonaro em resposta ao Lula, que por sua vez disse que o presidente era devoto do escritor Olavo de Carvalho, conhecido por comentar suposições sobre o Planeta Terra.

Indiretamente, Bolsonaro optou por deixar um globo terrestre em cima da sua mesa. Ele também argumentou dizendo que seu ministério da Ciência é melhor que era de Lula. “Olha a qualidade do meu ministro da Ciência e Tecnologia, e olha a qualidade do presidiário. Assim como todos os ministros meus e dos ministros do PT. Lá atrás, a especialidade era outra, com cinco dedos”, completou.

No mesmo dia em que Lula fez seu primeiro pronunciamento após decisão da 2º turma do STF, Bolsonaro, depois de 36 eventos, voltou a usar máscara de proteção. O presidente já chegou a afirmar que a medida, esta que é comprovada pela OMS e a comunidade científica, é prejudicial à saúde e não previne no combate ao vírus.

O evento no Palácio do Planalto foi para anunciar a sanção de projetos de lei para a compra de mais vacinas pela União. Bolsonaro, que também já chegou a criticar a imunização com vacinas, e inclusive, disse que não se vacinaria, discursou em prol da imunização, após Lula criticar sua conduta na pandemia.

Bolsonaro x Lula em 2022

Apesar de ambos não terem oficializado a candidatura à presidência em 2022, a expectativa é que Bolsonaro tente seu segundo mandato no comando do Planalto. Ele que atualmente está sem partido político, pretende se filiar logo menos, e vem estudando qual seria o melhor para sua candidatura. Na live desta quinta-feira, o presidente chegou a afirmar que está conversando com o PSL, partido que o elegeu em 2018.

Já Lula, que agora retomou seus direitos políticos e, portanto não será mais barrado pela Lei da Ficha Limpa, tem o caminho livre para buscar a presidência em 2022. Mas até o momento, o petista não oficializou que será candidato, inclusive, já apoiou publicamente a nomeação de Fernando Haddad para o PT.

Em recente entrevista ao portal UOL, Lula afirmou que se fosse preciso para combater o “bolsonarismo”, avalaria sim se candidatar como presidente da República. Segundo ele, “tudo depende de como as coisas andarem até lá”.

Crítica a Bolsonaro – pronunciamento de Lula realizado no dia 10 de março de 2021 em São Bernardo dos Campos, Grande SP.

“Eu quero conversar com a classe política. O povo elegeu quem ele quis eleger e temos que conversar com quem está lá para a gente ver se conserta este país. Eu preciso conversar com os empresários. Eu quero saber onde está a loucura deles de não perceberem que, se eles querem crescer economicamente, se eles querem que a Bolsa cresça, se eles querem que a economia cresça, é preciso garantir que o povo tenha emprego, que o povo tenha renda, que o povo possa viver com dignidade. Se não, não há crescimento. Ou será que vamos ficar refém do deus mercado, que só quer ganhar dinheiro não importa como? Quando é que vamos pensar nos debaixo primeiro?”.

