Quem são os possíveis candidatos a presidente para 2022?

Em um ano caótico, que o país registra os maiores índices e números de mortes, internações e casos da Covid-19, o cenário político aumenta cada vez mais sobre as tensões para o próximo ano, quando acontece as eleições presidenciais. Enquanto nenhum nome confirma a candidatura, as especulações sobre quem serão os candidatos a presidente para 2022 não param de surgir.

As eleições devem acontecer apenas em outubro de 2022, portanto, de acordo com o calendário tradicional, os nomes confirmados dos candidatos a presidente são oficializados no primeiro semestre do ano. O jornal A Gazeta entrevistou um cientista político, que afirmou neste ano de 2021, os partidos devem testar os possíveis nomes, levando em conto o apoio da população e do mercado.

Candidato a presidente 2022: Jair Bolsonaro

(Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil)No dia 8 de fevereiro, o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) concedeu uma entrevista ao programa da Band, Brasil Urgente, apresentado por Datena. Na ocasião, Bolsonaro foi confrontado pelo jornalista, que o questionou sobre a possível candidatura para presidente em 2022. Entretanto, o presidente não confirmou que será candidato, pois ainda está muito cedo para pensar nisso.

Em contrapartida, Bolsonaro afirmou que pretendia definir ainda no mês de março o seu futuro partido. Para pode ser candidato novamente na disputa presidencial, ele precisa ser filiado a um partido político, assim como pede a Constituição federal. Muitos apoiadores do atual presidente apostam em sua candidatura novamente, mas ela ainda não foi confirmada.

Confira as principais opções de partidos políticos de Bolsonaro.

Candidato a presidente 2022: Luciano Huck

Um dos nomes mais especulados para candidato a presidente em 2022 é o do apresentador Luciano Huck, atualmente na rede Globo de televisão. A candidatura de Huck ainda não foi confirmada por ele, mas tudo indica que o comunicador vai entrar para o mundo da política pela disputa do Planalto.

Segundo informações do O Globo, Luciano Huck já está estudando pelo menos seis partidos políticos para se filiar. A publicação afirmou também que ele deve anunciar sua candidatura em setembro de 2021, mas pretende se filiar somente no primeiro semestre de 2022.

Candidato a presidente 2022: João Doria

Não é novidade que João Doria (PSDB), atual governador do estado de São Paulo, tem interesse em se candidatar a presidente em 2022. Doria tem sido um grande opositor de Bolsonaro durante a condução do governo na pandemia da Covid-19. Em recente entrevista à Agência Estado, o governador afirmou que “o Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro”, e comentou sobre sua candidatura.

Além dele, outro nome está sendo estudado pelo PSDB, o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Para Doria, a possibilidade do partido apoiar outro nome não é algo ruim.. “Uma aliança pelo Brasil não pode estabelecer prerrogativas de nomes”, afirmou ao Estadão.

Em outubro de 2021, o PSDB vai definir as prévias do seu candidato ao Planalto. Sobre isso, João Doria também disse que é favorável. “Elas fortalecem, somam e constroem candidaturas fortes para a disputa eleitoral. Aliás, sou filho das prévias. As duas únicas prévias feitas até hoje no Brasil foram feitas pelo PSDB em São Paulo, em 2016 e em 2018. Disputei e venci as duas”, lembrou ele.

Candidato a presidente 2022: Lula

Luiz Inácio Lula da Silva entrou para a lista de candidatos elegíveis para 2022. Com a recente decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Pela decisão de Fachin, Lula voltou a ser elegível, e deixa de ser impedido pela Lei da Ficha Limpa, caso queira se candidatar a algum cargo público.

Em relação a se eleger em 2022, Lula já declarou recentemente que não está nos seus planos, mas, se for preciso para derrotar o bolsonarismo, ele irá sim sair candidato como presidente da República pelo PT. Diversas influências políticas do país, como Luciano Huck e Ciro Gomes, comentaram sobre o possível retorno de Lula.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou sobre a decisão e afirmou não ter ficado surpreso, já que “Edson Fachin tem uma forte ligação com o PT”. “Então não nos estranha”, completou. Bolsonaro fez questão de destacar que, em sua avaliação, o governo do PT foi “catastrófico” e chegou a falar sobre o Lula ser elegível no próximo ano.

“Acredito que o povo brasileiro não quer ter um candidato desse em 2022, muito menos pensar em eleger. É só ver, a bolsa foi lá pra baixo e o dólar pra cima. Todos nós sofremos com uma decisão dessa aí”, afirmou.

Candidato a presidente 2022: Ciro Gomes

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) é um nome forte para as eleições de 2022. Isso porque ele ficou em terceiro lugar nas eleições de 2018, atrás de Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). Desde então, Ciro tenta atrair o apoio do centrão para a próxima candidatura. Declaradamente opositor do atual governo, Ciro também já declarou que não apoia Lula e quer tirar o PT do segundo turno nas eleições de 2022.

Candidato a presidente 2022: Luiza Helena Trajano

A empresária Luiza Helena Trajano, CEO do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil, pode estar na disputa para a presidência em 2022. Isso porque sua imagem tem sido cada vez mais associada ao universo político por sua liderança no mercado financeiro e empresarial. Mas em recente entrevista ao jornal Diário do Nordeste, ela preferiu não comentar sobre o assunto.

Luiza Trajano vem comentando sobre o atual governo de Jair Bolsonaro, e para ela, uma das coisas importantes no combate da pandemia da Covid-19 é o auxílio emergencial. “A pandemia escancarou ainda mais a desigualdade social que sabíamos que existia, mas ela foi ainda mais acentuada. Precisamos amparar a população que está mais sofrendo com a perda de fonte de renda”, disse à publicação.