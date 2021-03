Pronunciamento do Bolsonaro hoje: como assistir ao vivo e horário

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve fazer um pronunciamento em rede nacional nesta terça-feira (23) no qual pretende defender a vacinação contra a Covid-19. A transmissão deve ir ao às 20h30, de acordo com o horário de Brasília.

Pronunciamento do Bolsonaro hoje

Além de defender a vacinação como única forma de saída da crise que o Brasil se encontra, o presidente ainda fará defesa da gestão de seu governo na aquisição dos imunizantes, segundo o Radar, da Veja.

Os panelaços tem sido cada vez mais presentes durante os pronunciamentos oficiais do presidente. E desta vez não é diferente. No Twitter, diversos usuários já se organizam para protestar durante a fala de Jair Bolsonaro na noite desta terça.

Hoje tem Bolsonaro na TV, hoje tem panelaço nas ruas. — Leo Aversa (@LeoAversa) March 23, 2021

Vamos silenciar bolsonaro hoje em seu pronunciamento 20:30 panelaço #ForaBolsonaroUrgente — Leonardo Bento (@nardobento) March 23, 2021

Novo ministro da Saúde é empossado

Na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro deu posse ao médico Marcelo Queiroga como o novo ministro da Saúde. A cerimônia ocorreu a portas fechadas no Palácio do Planalto e não estava na agenda oficial do presidente.

Já no início da tarde, uma edição extra do Diário Oficial da União foi publicada com a nomeação de Queiroga como novo ministro e a exoneração do antecessor Eduardo Pazuello.

Logo após a posse do novo ministro, o Ministério da Saúde confirmou por nota o evento. “O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou o decreto referente à nomeação do novo ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro foi empossado no cargo em solenidade privada e a publicação se dará em edição extra do Diário Oficial da União”.

O novo ministro da Saúde assume o cargo em um dos piores momento da pandemia com recordes de mortes e altos números de contaminação. Ao todo, o Brasil soma mais de 295 mil mortes e 12.047.526 casos da doença.