Deputado autor de lei contra a vacinação obrigatória morre de Covid-19

O deputado estadual Silvio Antônio Fávero (PSL-MT), de 54 anos, teve a sua morte confirmada neste sábado, 13 de março. O deputado, que era contra a vacinação obrigatória contra a Covid-19, morreu em virtude da doença. Fávero ficou 9 dias internado em um hospital de Cuiabá, mas veio a óbito após sofrer de uma infecção generalizada causa pelo vírus.

Silvio Fávero era filiado ao PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro. Assim como Bolsonaro, o deputado estadual também defendia o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Há um mês, o deputado, que morreu de Covid-19, apresentou um projeto de lei estadual para assegurar o direito do cidadão de escolher ou não pela vacina contra o coronavírus.

O deputado deixou a esposa Katia e três filhos, Gabriel, Gustavo e João Ricardo. Em nota oficial, a família agradeceu pelas mensagens de apoio e carinho e também pelas orações e manifestações positivas. “Silvio Fávero, que deixa um grande legado de trabalho, alegria e amor pela vida por onde passou”, diz.

O corpo do deputado estadual será sepultado no município de Lucas do Rio Verde, onde já foi vice-prefeito. O cortejo de Silvio Fávero seguirá de Cuiabá para Lucas, às 4h da manhã, com previsão de chegada até 9h, no Cemitério Jardim da Paz, em LRV, do domingo (14/03).

O governador do Mauro Mendes (DEM) lamentou a morte do deputado e anunciou que irá decretar luto oficial de três dias. “Favero deixou sua marca na história de Mato Grosso, lutando por aquilo que acreditava ser o certo. Um companheiro do Estado na busca das melhores condições para os mato-grossenses. Eu e minha esposa desejamos força neste momento de luto à toda família e que Deus possa abençoá-lo e recebe-lo de braços abertos”, declarou o governo em nota.

O Brasil registrou 2.152 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. As informações obtidas pelo consórcio de veículos e divulgadas pelo G1, mostrou que o país atingiu o terceiro dia com mais de 2 mil mortes, totalizando 275.276 óbitos. A média móvel de mortes do país chegou a 1.761 na última semana, um novo recorde.