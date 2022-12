Diplomação do Lula como presidente: horário e onde assistir ao vivo hoje - 12/12

Será realizada na tarde desta segunda-feira, 12 de dezembro, a solenidade de diplomação Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos para o mandato de 2023-2026. O evento terá transmissão ao vivo e online.

Que horas é a diplomação do Lula?

A solenidade de diplomação de Lula e Alckmin pelo está marcada para às 14h (de Brasília) e será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Os diplomas são assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que também abrirá a sessão solene e designará dois ministros do Tribunal para conduzirem Lula e Alckmin ao Plenário. Autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo farão parte da mesa oficial da solenidade.

Já a posse do Lula será realizada em 1 de janeiro de 2023.

Onde assitir?

A diplomação também será transmitida em tempo real pela TV Justiça e no canal do TSE no YouTube.

A diplomação está prevista na Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), além da resolução nº 23.674/2021 e resolução nº 23.669/2021.

Por que a diplomação é feita pelo TSE?

A normal prevê que O TSE seja o responsável por diplomar os candidatos eleitos para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República

A entrega dos diplomas é indispensável para a posse, uma vez que é a confirmação de que os candidatos escolhidos cumpriram todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

De acordo com o Calendário Eleitoral deste ano, as solenidades de diplomação devem ocorrer até o dia 19 de dezembro.

A cerimônia de diplomação acontece desde 1951, quando Getúlio Vargas retornou à Presidência da República por meio do voto popular. Suspensa durante o regime militar (1964 a 1985), a solenidade voltou a ser realizada após a redemocratização do país, em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Mello.

