Doria ataca Bolsonaro sobre pior momento da pandemia: ‘incompetente’

Um dia após o Brasil atingir o maior número de mortes diárias causadas pela Covid-19 desde o começo da pandemia, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), culpou publicamente o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e voltou a mencionar eu futuro adversário nas eleições presidenciais em 2022. Confira a seguir o pronunciamento em que Doria ataca Bolsonaro

Doria ataca Bolsonaro

O pronunciamento de Doria foi motivado após recentes declarações de Bolsonaro. O presidente se reuniu nesta manhã com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, e afirmou que a imprensa criou pânico sobre situação da pandemia no país. “Criaram pânico, né? O problema está aí, lamentamos. Mas você não pode entrar em pânico. Que nem a política, de novo, do fique em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão?”.

Em resposta à declaração de Jair Bolsonaro, João Doria não hesitou em culpar o presidente pela situação alarmante em que o país se encontra. Doria chamou Bolsonaro de “incompetente” e “pária”, esta última que significa alguém que está excluído da sociedade. Confira abaixo o pronunciamento completo de Doria:

“A culpa é sua. Você além de incompetente, o senhor é um pária no Brasil, e um pária no mundo. Portanto, tenha humildade reconhecer suas falhas e seus erros. Muitos dos brasileiros que estão enterrados neste momento, estão enterrados porque o senhor nao teve capacidade de fazer o que deveria fazer, liderar o Brasil contra a pandemia. Defender a saúde e a vida dos brasileiros. Não culpa da imprensa não.” — João Doria, 3 de março de 2021

De todas as surras que Doria já deu em Bolsonaro, a de hoje foi a melhor. pic.twitter.com/Ntn0uxrc8s — Ouro de Tolo (@OuroDiTolo) March 3, 2021

Número de mortes de Covid cresce no Brasil

A própria OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que o país enfrenta, atualmente, uma alta de 11% das mortes em decorrência do coronavírus, enquanto no mundo há um recuo de 6%. A crescente tem preocupado governadores, cientistas e profissionais da saúde, que tentam evitar um colapso no SUS.

No dia 2 de março, o Brasil registrou 1.726 mortes pela Covid-19, e com isso, o país chegou ao total de 257.562 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel nos últimos 7 dias chegou a 1.274, aumento de 23% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. As informações foram divulgadas consórcio de imprensa.

Até então, o dia mais letal havia sido 29 de julho de 2020, quando 1.554 brasileiros morreram diagnosticados com o novo coronavírus.

Bolsonaro faz almoço com leitão em pior momento da pandemia

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com vários apoiadores na terça-feira, 2 de março, para um almoço informal no Palácio do Planalto. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, que adiantou que evento foi descrito como “alegre e descontraído”, e até contou com um leitão no cardápio.

Já o Valor Econômico afirmou que Bolsonaro deve fazer um pronunciamento em rede nacional nesta quarta-feira, 3 de março. Entretanto, a informação não foi confirmada em nenhum dos canais oficias do Governo federal.

