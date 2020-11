Boca de urna SP: pesquisa aponta segundo turno entre Boulos e Covas

A pesquisa boca de urna de São Paulo foi liberada e divulgada às 17h quando as urnas fecharam. Os dados foram coletados durante o dia de votação, após os eleitores saírem das zonas e sessões eleitorais. Segundo a pesquisa do IBOPE o atual prefeito da capital Bruno Covas (PSDB) vai enfrentar Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno, dia 29 de novembro. Confira o resultado.

Boca de urna indica Boulos e Covas no segundo turno

Segundo o resultado da pesquisa boca de urna feita hoje (15) pelo IBOPE, Bruno Covas (PSDB) lidera com 33% das intenções de voto. O segundo colocado seria Guilherme Boulos (PSOL) com 25%. A pesquisa mostrou uma ascensão do candidato do PSOL, que começou as eleições com menos de 10% de projeção. Em seguida, o terceiro colocado é Márcio França (PSB) com 13%. Portanto, pelos dados coletados hoje durante o dia, o segundo turno, daqui duas semanas, seria protagonizada pelos candidatos mais bem colocados.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Boca de urna: Empate entre Russomano, Mamãe Falei e Jilmar Tatto

Ainda segundo os dados da pesquisa IBOPE, os candidatos que estariam empatados em quarto lugar, todos com 8% das intenções de voto são: Celso Russomano (Republicanos), Arthur do Val “Mamãe Falei” (Patriota) e Jilmar Tatto (PT). Os números chamam atenção, pois nas primeiras pesquisas eleitorais divulgadas pelo IBOPE e Datafolha Russomano aparecia disputando a primeira posição com Bruno Covas (PSDB).

Em seguida dos três empatados, estariam: Joice Hasselmann (PSL) com 2%; Andrea Matarazzo (PSD), Levy Fidelix (PRTB) e Marina Helou (Rede) com 1% cada. Antônio Carlos (PCO), Vera Lúcia (PSTU) e Orlando Silva (PCdoB) não somaram 1%.

Indecisos, brancos e nulos somaram 13%, mas não foram somados aos votos válidos apresentados acima.

A pesquisa boca de urna do Ibope ouviu 6.000 eleitores em São Paulo neste domingo. Ela foi encomendada pelo próprio instituto e registrada no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral).

Última pesquisa IBOPE

A última pesquisa do Ibope foi feita na capital paulista entre os dias 12 e 14 de novembro. Algumas mudanças surgiram no dia de hoje, mas as primeiras posições se mantiveram semelhantes. Bruno Covas (PSDB) liderava com 38%, seguido por Boulos (PSOL) com 16%, Celso Russomanno (Republicanos) e Márcio França com 13%, Arthur do Val – Mamãe Falei (Patriota) 7%, Jilmar Tatto (PT): 6%, Joice Hasselmann (PSL): 3%, Andrea Matarazzo (PSD): 2% Levy Fidelix (PRTB) e Marina Helou (Rede) com 1%. Antônio Carlos (PCO), Orlando Silva (PCdoB) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram menos de 1%.

Guia Eleitoral:

Datas e horários;

O que pode e não pode no dia da votação;

Como consultar seu título de eleitor pelo nome ou CPF;

Como consultar o local de votação;

Como votar em branco ou nulo;

Como justificar o voto;

Aplicativo e-Título;

Como consultar os candidatos.