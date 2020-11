Eleições 2020: veja quem foi o vereador mais votado em SP

É a terceira vez que Suplicy é o mais votado em um pleito na capital. Ele teve em 2020 cerca de 130 mil votos a menos que na última eleição, em 2016, quando alcançou 301.446 votos e também foi o mais votado do ano. Em 1988, o petista se elegeu vereador em São Paulo com 201.549 votos. O segundo candidato mais votado nas Eleições 2020 foi o vereador Milton Leite (DEM), com 132.512 votos.

A carreira política de Suplicy começou em 1977, quando se filiou ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro). No ano seguinte, disputou a primeira eleição como candidato a deputado estadual, obtendo 78 mil votos e elegendo-se como o segundo mais votado do estado naquele ano.

