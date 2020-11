Eleições 2020 SP: pesquisa Ibope aponta Covas com 32%; Boulos, 13%; e Russomanno, 12%

Eleições 2020 – Nesta segunda-feira (9) foi divulgado o resultado pesquisa Ibope com os percentuais de intenção de voto para candidatos a prefeito em São Paulo. Os dados revelam a estabilidade de Bruno Covas (PSDB) na liderança com 32%, seguido por Guilherme Boulos do PSOL (13%) que ultrapassou Celso Russomano (12%).

Em comparação a pesquisa anterior da Ibope, Covas cresceu 6 pontos; Boulos manteve o mesmo percentual e Russomanno (Republicanos) decaiu 8% – se considerada a margem de erro de 3%, os dois estão praticamente empatados.

Veja a pesquisa realizada em 30 de outubro!

Resultado da pesquisa Ibope para a Prefeitura de SP

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e ouviu 1.2004 eleitores, entre os dias 7 e 9 de novembro. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-07164/2020, a amostra tem margem de erro máximo de 3% para mais ou menos. Veja os resultados:

Bruno Covas (PSDB) – 32%

Guilherme Boulos (PSol) – 13%

Celso Russomanno (Republicanos) – 12%

Márcio França (PSB) – 10%

Jilmar Tatto (PT) – 6%

Arthur do Val (Patriota) – 5%

Joice Hasselmann (PSL) – 2%

Andrea Matarazzo (PSD) – 1%

Levy Fidelix (PRTB) – 1%

Orlando Silva (PCdoB) – 1%

Marina Helou (Rede) – menos de 1%

Antônio Carlos Silva (PCO) – menos de 1%

Vera Lúcia (PSTU) – menos de 1%

Branco/nulo – 11%

Não sabe/não respondeu – 5%

Taxa de rejeição nas eleições 2020

Os eleitores também escolheram os candidatos que não votariam de forma alguma. A pesquisa revelou que Russomanno teve um acréscimo de 3 percentuais, liderando a taxa de rejeição com 41%.

Márcio França (PSB), Marina Helou (Rede) e Antônio Carlos Silva (PCO) obtiveram 11%, o menor índice de rejeição por parte dos entrevistados.

Simulações do segundo turno

Na possibilidade de um segundo turno entre os candidatos a prefeito de SP, a pesquisa apurou os seguintes resultados:

Bruno Covas (PSDB) venceria Guilherme Boulos (PSOL) por 52% a 24%;

Bruno Covas (PSDB) venceria Celso Russomanno (Republicanos) por 54% a 22%;

Bruno Covas (PSDB) venceria Márcio França (PSB) por 47% a 30%;

Celso Russomanno (Republicanos) venceria Guilherme Boulos (PSOL) por 36% a 32%;

Márcio França (PSB) venceria Guilherme Boulos (PSOL) por 45% a 24%;

Márcio França (PSB) venceria Celso Russomanno (Republicanos) por 45% a 27%;

