Eleições: conheça os candidatos a senador BA 2022

Na Bahia, seis candidatos vão disputar a única vaga no Senado Federal pelo estado na eleição deste ano. A poucas semanas do primeiro turno, o Ipec divulgou uma pesquisa sobre os candidatos a senador BA 2022 e, de acordo com o levantamento realizado em 51 cidades do estado, o candidato do PSD, Otto Alencar, lidera as intenções de voto com 30%.

Com apoio do PT, Otto tenta a reeleição. Atrás dele, está Cacá Leão (PP), que é filho do vice-governador João Leão e deputado federal, com 11%. Além de Otto e Cacá, disputam a cadeira Raíssa Soares (PL), Marcelo Barreto (PMN), Tâmara Azevezo (PSOL) e Cícero Araújo (PCO).

Quem são os candidatos a senador BA 2022 – Eleições

Otto Alencar (PSD) – 555

Desde 2014, Otto Alencar ocupa uma cadeira no Senado Federal e um dos destaques de seu mandato é a participação na CPI da Covid-19. O candidato do PSD começou a carreira política em 1986, já foi deputado estadual por três mandatos, vice-governador da Bahia, secretário de Saúde, da Indústria, Comércio e Mineração e de Infraestrutura.

Otto é médico especializado em Saúde do Trabalho e já foi chefe do serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Getúlio Vargas. Agora entre os candidatos a senador BA 2022, chegou a ser convidado pelo ex-presidente Lula (PT) para disputar o governo do estado, segundo afirmou em entrevista a uma emissora de rádio, mas preferiu seguir o plano inicial.

Cacá Leão (PP) – 111

Filho do vice-governador João Leão, também do PP, Cacá Leão substituiu o pai na disputa pela cadeira baiana no Senado e agora figura entre os candidatos a senador BA 2022. Cacá tem apenas 43 anos, mas já foi deputado estadual e, desde 2010, ocupa uma vaga na Câmara dos Deputados, onde é vice-líder do partido.

Também na Câmara, Cacá integra diversas frentes parlamentares, foi o relator-geral do Orçamento da União em 2017 e, em 2019, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O candidato do PP ao Senado é formado em administração e planejamento municipal e tem pós-graduação em gestão pública.

Raíssa Soares (PL) – 22

Raíssa aparece em terceiro lugar na pesquisa do Ipec de 26 de agosto, é médica pós-graduada em medicina de família e, até novembro de 2021, foi secretária de Saúde de Porto Seguro. Ela é uma das duas mulheres que atualmente figuram entre os candidatos a senador BA 2022 e deixou a pasta para se candidatar a um cargo eletivo na eleição deste ano.

Segundo a Agência Senado, o destaque da atuação da candidata do PL como secretária de Saúde foi a defesa do chamado kit covid, que continha medicamentos sem comprovação científica para tratar a doença. Por causa disso, ela chegou a ser alvo de ação civil pública do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Marcelo Barreto (PMN) – 333

Residente de Porto Seguro, Marcelo Barreto ocupa o cargo de presidente municipal do PMN e tem uma carreira política ligada aos movimentos estudantil e sindical. Atualmente, ele integra o Comitê Gestor Estadual do programa do governo federal Luz para Todos, já que é funcionário da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) há 35 anos.

Formado em administração, Marcelo Barreto ficou com apenas 5% das intenções de voto na pesquisa do Ipec e, antes de chegar ao PMN, passou pelo PC do B, pelo PPL e pelo DC. Atualmente entre os candidatos a senador BA 2022, Barreto apoia a candidatura de ACM Neto (UB) ao governo do estado.

Tâmara Azevedo (PSOL) – 500

Socióloga especialista em políticas públicas de turismo, Tâmara Azevedo é a outra mulher que aparece entre os candidatos a senador BA 2022. É a primeira vez que ela disputa um cargo eletivo, mas a chapa concorre coletivamente e conta ainda com o Professor Max e Zem Costa, ambos do mesmo partido.

Tâmara faz parte do Coletivo de Entidades Negras (CEN) e do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira na Bahia e, na gestão de Lídice da Mata, atuou na Coordenação Setorial do Carnaval da Prefeitura de Salvador. Segundo o G1, como senadora ela pretende atuar com foco na representação de mulheres negras e indígenas e no aprofundamento de políticas públicas.

Cícero Araújo (PCO) – 290

Cícero aparece na última colocação da pesquisa sobre os candidatos a senador BA 2022, com apenas 4% das intenções de voto entre os baianos. Ele já disputou uma eleição como candidato a suplente de senador, em 2010, é formado em Educação Física e funcionário público aposentado.

De acordo com informações do G1, Cícero é a favor do fim do Senado Federal e acredita que um novo regime político seria benéfico para a população brasileira. Cícero atua no movimento sindical ligado aos servidores públicos estaduais e é fundador do PT em Salvador, tendo ingressado no PCO em 2016.

ACM Neto deve ser o novo governador da Bahia, segundo pesquisa

Em campanha desde o dia 16 de agosto, seis candidatos disputam o governo da Bahia na eleição deste ano, mesmo número de candidatos a senador BA 2022. A corrida pela cadeira de chefe do Executivo do estado tem uma figura conhecida da política baiana, o ex-prefeito de Salvador e ex-deputado federal ACM Neto (União Brasil), que aparece em primeiro lugar na pesquisa Real Time Data divulgada no início de setembro. O candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, aparece em segundo lugar seguido de João Roma (PL).

Desde 2006, a Bahia vem sendo governada pelo partido do ex-presidente Lula – dois mandatos de Jaques Wagner e dois de Rui Costa, respectivamente. Segundo a pesquisa, ACM Neto deve ser eleito ainda no primeiro turno, já que tem 60% dos votos válidos e está na frente em todas as regiões do estado.

